Frankfurt/Main. DDR-Radsportidol Gustav-Adolf "Täve" Schur wird nicht in die Ruhmeshalle des deutschen Sports aufgenommen. In der Jury gab es keine Mehrheit für Schur, wie die Stiftung Deutsche Sporthilfe am Freitag in Frankfurt mitteilte. Die Nominierung Schurs hatte Kritik ausgelöst. Der zweimalige Rad-Weltmeister, frühere Abgeordnete der DDR-Volkskammer und des Bundestags, hatte jüngst in einem Interview im "Neuen Deutschland" Doping in der DDR heruntergespielt. In die Hall of Fame wurden vier neue Mitglieder gewählt: die Weitspringerin Heike Drechsler, der Skispringer Sven Hannawald, der nordische Kombinierer Franz Keller und Fußball-Nationalspieler Lothar Matthäus.