Ludwigsburg. Das hatten sich die Weidener Wasserballer ganz anders vorgestellt. Der Bundesliga-Absteiger verlor am Samstag überraschend einen Punkt beim Tabellenvorletzten Ludwigsburg und ist damit vorübergehend auch die Tabellenführung los. Beim 13:13 in Schwaben handelten sich die Jahn-Schützlinge zudem noch zwei Spielsperren ein. Sean Ryder und Nikolaj Neumann müssen bei der nächsten Partie aufgrund der Spielzeitstrafe auf der Tribüne Platz nehmen. Weiden bleibt zwar immer noch ungeschlagen in der Liga, erleidet aber nach der enttäuschenden Vorstellung einen bitteren Dämpfer im Kampf um die Meisterschaft in der 2. Wasserball-Liga Süd.

Zu spät aufgewacht

Die Punkteteilung kam sehr überraschend, allerdings war dafür nicht die Stärke der Ludwigsburger, sondern vielmehr die desolate Vorstellung der Weidener ausschlaggebend. In den ersten beiden Vierteln bekamen die Gäste aus der Oberpfalz das Spiel überhaupt nicht in den Griff, gingen fahrlässig mit ihren Chancen um und ließen immer wieder Konterangriffe zu, die die Hausherren dankbar annahmen und meist auch verwandelten. Bis die Weidener den Ernst der Lage zu begriffen hatten, hatte sich Atila Beretka bereits sechs Mal in die Torschützenliste eingetragen. Er trug so entscheidend zum 10:6-Halbzeitstand aus Sicht der Hausherren bei. Nach dem Seitenwechsel korrigierten die Oberpfälzer ihre Einstellung ein wenig und profitierten zudem von den konditionellen Defiziten des Gegners. Nach und nach holten die Jahn-Schützlinge auf, zum Siegen reichte es jedoch nicht mehr. Der Tabellenführer präsentierte sich an diesem Abend viel zu harmlos.Mit dem zweiten Unentschieden der Saison verlor der SV die Tabellenführung. Viel mehr ärgern sich die Weidener jedoch über Spielsperren zweier Stammspieler. Sean Ryder und Nikolaj Neumann handelten sich völlig unnötige Spielzeitsperren ein und sind damit im nächsten Spiel, zu Hause gegen Pforzheim, gesperrt. "Ludwigsburg hat sich bisher wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, dass wir dort einen Punkt lassen, stimmt mich sehr nachdenklich. Bei allem Respekt: Als Spitzenreiter beim Tabellenvorletzten unentschieden zu spielen, ist einfach blamabel", ärgerte sich Abteilungsleiter Irek Luczak.Nächste Woche gastiert mit Pforzheim der neue Tabellenvorletzte in Weiden - hoffentlich kein schlechtes Omen. Mit einer Leistung, wie in Ludwigsburg und ohne Ryder, Neumann und Langmar (verhindert), wird das kein Selbstläufer. Eine Woche später kommen die Münchener zum Spitzenspiel in die Thermenwelt. Dann können sich die Oberpfälzer rehabilitieren.