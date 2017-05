Nürnberg. Nach dem Schock um Sandplatzkünstlerin Laura Siegemund ist Talent Carina Witthöft mit Verletzungssorgen als letzte Deutsche beim Tennis-Turnier in Nürnberg gescheitert. Mit einem dick bandagierten rechten Oberschenkel und nach fünf vergebenen Matchbällen verlor die 22-Jährige am Donnerstag ein spannendes Viertelfinale gegen Barbora Krejcikova aus Tschechien 6:3, 3:6, 6:7 (2:7). Gegen die Qualifikantin Krejcikova hatte Siegemund einen Tag zuvor mit einer Knieverletzung aufgeben müssen. Erstmals seit 2014 ist keine Deutsche im Halbfinale dabei. Das mit 250 000 Dollar dotierte Sandplatz-Event wird damit auch nach der 5. Auflage weiter auf seine erste deutsche Siegerin warten.

Stuttgart-Siegerin Siegemund war dies wohl am ehesten zuzutrauen gewesen. Doch am Mittwoch hatte sich vor den Augen von Bundestrainerin Barbara Rittner ein Tennis-Drama abgespielt. Gegen Krejcikova stand es nach 2:34 Spielzeit aus Sicht von Siegemund 6:4, 5:5, als die Metzingerin sich am Knie verletzte, mit Schmerzen liegenblieb und vom Platz getragen werden musste. Rittner hakte die Teilnahme ihres Schützlings bei den in drei Tagen beginnenden French Open sofort ab: "Sie wird Paris nicht spielen können", sagte die Fed-Cup-Teamchefin: "Es hat geknackt, sie hat Schmerzen."Mischa Zverev ist beim ATP-Turnier in Genf in das Halbfinale eingezogen. Der ältere Bruder von Alexander Zverev gewann am Donnerstag gegen den Amerikaner Steve Johnson mit 6:4, 7:5. In der Vorschlussrunde bekommt es der Hamburger mit Kei Nishikori aus Japan oder dem Südafrikaner Kevin Anderson zu tun. Zverev war als Qualifikant ins Feld des mit 482 000 Euro dotierten Sandplatz-Turniers gerutscht.