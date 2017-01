Sensation bei den Australian Open: Einen Monat nach der Trennung von seinem Trainer Boris Becker scheitert Novak Djokovic überraschend in Runde zwei - an der Nummer 117 der Weltrangliste. Dagegen fiebert die deutsche Nachwuchshoffnung einem großen Duell entgegen.

Chance verpasst

Zverev gegen Nadal

Melbourne. Der Rekordsieger ist schon raus, nun kann Alexander Zverev den nächsten Tennis-Giganten bei den Australian Open zu Fall bringen. Titelverteidiger Novak Djokovic ist sensationell nicht mehr dabei, wenn das deutsche Talent in der dritten Runde am Samstag Rafael Nadal die frischen Hoffnungen auf einen Coup in Melbourne gleich wieder rauben will. "Das wird sicher ein spektakulärer Abend", prophezeite der jüngere Zverev-Bruder am Donnerstag nach seinem 6:2, 6:3, 6:4 über Qualifikant Frances Tiafoe aus den USA.Der 19-Jährige zog nach Philipp Kohlschreiber als fünfter der einst 14 Deutschen unter die letzten 32 ein. Bereits am Freitag gefordert sind Titelverteidigerin Angelique Kerber, Mona Barthel und Mischa Zverev. Andrea Petkovic schied aus - wie Serienchampion Djokovic. Der Serbe unterlag dem Usbeken Denis Istomin am vierten Turniertag nach 4:48 Stunden 6:7 (8:10), 7:5, 6:2, 6:7 (5:7), 4:6. Damit verpasste er die Chance, alleiniger Rekordsieger in Australien zu werden."Ich habe bis zum letzten Ball alles probiert. Ich bin es nicht gewohnt, in der zweiten Runde der Australian Open zu verlieren", räumte Djokovic ein, trug die Niederlage gegen den 30 Jahren alten 117. der Weltrangliste aber fair wie ein großer Champion. Nur sieben Monate, nachdem der 29-Jährige mit dem ersten French-Open-Sieg alle vier Grand-Slam-Titel gleichzeitig besaß und als Nummer eins unantastbar schien, kassierte er einen weiteren sportlichen Rückschlag. "Es ist unwirklich. Ich habe das nie erwartet", sagte Istomin nach dem größten Sieg seiner Tennis-Laufbahn.Einen Monat nach dem Ende ihrer dreijährigen Zusammenarbeit sprach der ehemalige Djokovic-Trainer Boris Becker im TV-Sender Eurosport von einer neuen Weichenstellung für seinen Schützling. Die Australian Open seien immer ein Baustein des Jahres gewesen. Becker meinte auch: "Das Turnier hat sich komplett verändert. Das ist ein Erdrutsch."Dazu zählen der fünfmalige Finalist und Weltranglisten-Erste Andy Murray aus Schottland und Wimbledon-Finalist Milos Raonic aus Kanada. Becker nannte auch Nadal - falls der im vorigen Jahr lange am linken Handgelenk angeschlagene Spanier Alexander Zverev schlagen kann.Der Sieger bekommt es mit Philipp Kohlschreiber oder dem Franzosen Gael Monfils zu tun - wohl eher mit dem an Nummer sechs gesetzten Monfils, denn Kohlschreiber gewann nur zwei von bislang 14 Partien gegen ihn. Lange Zeit nichts drauf hatte Andrea Petkovic beim 0:6, 5:7 gegen die Tschechin Barbora Strycova. Erst beim Stand von 0:2 im zweiten Satz gelang der Darmstädterin der erste Spielgewinn, das Aufbäumen danach war zu wenig. "Ich will nicht gewinnen, wenn ich so spiele. Es ist gut, dass ich verloren habe, sonst lerne ich nicht daraus", sagte Petkovic und bemängelte ihre Passivität.