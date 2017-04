Stuttgart. Nach dem schmerzhaften Auftakt-Aus bei ihrem Lieblingsturnier wollte Angelique Kerber nur noch weg. Gerade einmal 20 Minuten nach dem desillusionierenden 2:6, 5:7 gegen die Französin Kristina Mladenovic saß die Titelverteidigerin bereits vor der Presse und versuchte ihren schwachen Auftritt im Achtelfinale von Stuttgart in Worte zu fassen. Was der völlig niedergeschlagenen Kerber extrem schwer fiel. "Das war eines der schlechtesten Matches in den letzten Monaten", sagte Kerber. "Ich habe einfach keinen Rhythmus gefunden, viele Fehler gemacht und mich schlecht bewegt."

Kerber wirkte auf dem Court, auf dem sie in den vergangenen beiden Jahren im Finale triumphiert hatte, völlig verkrampft. Nach gerade einmal 1:36 Stunden war die Partie beendet. "Ich hatte überhaupt nie das Gefühl, dass ich mein Tennis spiele", sagte die deutsche Nummer eins mit leerem Blick. Nach dem tollen Jahr 2016 mit zwei Grand-Slam-Titeln und dem Sprung auf Platz eins der Weltrangliste sucht Kerber in dieser Saison weiter verzweifelt ihre Form.Anders als Kerber gab sich Maria Scharapowa auch bei ihrem zweiten Auftritt keine Blöße. Zweites Spiel, zweiter Sieg: Die Russin trumpft nach ihrer 15 Monate langen Dopingsperre auf, als wäre sie nie weg gewesen. Durch ein klares 7:5, 6:1 gegen ihre Landsfrau Jekaterina Makarowa schaffte sie den Sprung ins Viertelfinale. "Ich war heute deutlich ruhiger als beim ersten Spiel, die Emotionen haben sich ein bisschen gelegt", sagte Scharapowa. Sie trifft nun auf Anett Kontaveit aus Estland. Zuvor hatte bereits Laura Siegemund ihre Achtelfinal-Hürde erfolgreich gemeistert. Die Vorjahresfinalistin bezwang Swetlana Kusnezowa aus Russland mit 6:4, 6:3. Sie ist damit die letzte Deutsche im Turnier.Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in Barcelona überraschend im Achtelfinale gescheitert. Eine Woche nach seinem 20. Geburtstag verlor der beste deutsche Tennisspieler am Donnerstag gegen den Weltranglisten-94. Hyeon Chung aus Südkorea 1:6, 4:6. Damit sind alle der anfangs fünf deutschen Profis bei der mit 2,325 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung ausgeschieden.