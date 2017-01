Melbourne. Ein mögliches Traumfinale der Tennis-Altmeister Roger Federer und Rafael Nadal bei den Australian Open rückt in immer greifbarere Nähe. Nadal schaltete am Mittwoch Wimbledon-Finalist Milos Raonic aus Kanada aus und folgte Federer ins Halbfinale. Nadal bezwang den Weltranglisten-Dritten 6:4, 7:6 (9:7), 6:4 und muss am Freitag für den Einzug ins Endspiel noch den Bulgaren Grigor Dimitrow aus dem Weg räumen. Der Bulgare schlug den Belgier David Goffin 6:3, 6:2, 6:4 und erreichte sein erstes Australien-Semifinale.

Nadal revanchierte sich gegen Raonic für die jüngste Niederlage beim ATP-Turnier in Brisbane. Der von Handgelenksproblemen genesene 30-Jährige hatte nach einem starken ersten Durchgang Glück, dass der leicht angeschlagene Raonic im zweiten gleich sechs Satzbälle nicht nutzen konnte. "Ich habe einfach gekämpft und versucht, den nächsten Punkt zu machen", sagte Nadal.Der 35-jährige Baseler muss nach dem Sieg über Mischa Zverev an diesem Donnerstag (09.00 Uhr MEZ/Eurosport) zunächst das Schweizer Duell gegen den 31 Jahre alten US-Open-Champion Stan Wawrinka überstehen. Mit einem fünften Australian-Open-Triumph würde der Rekordsieger seine 18. Trophäe bei Grand-Slam-Turnieren einsammeln - nach sechs Monaten Pause wegen Knieproblemen.Ins Damen-Halbfinale am frühen Donnerstagmorgen (04.00 Uhr MEZ/Eurosport) zogen nach Angelique Kerbers Bezwingerin Coco Vandeweghe und der 36-jährigen Venus Williams noch deren 35-jährige Schwester Serena und überraschend auch die 34 Jahre alte Kroatin Mirjana Lucic-Baroni ein. Damit schafften es auch drei Frauen über 30 unter die letzten Vier. "Die Dreißiger sind die neuen Teenager", scherzte Serena Williams. Nicht nur die Erfahrung, sondern auch die verbesserte Fitness hilft der alten Garde.