Düsseldorf. Tischtennis-Bundestrainer Jörg Roßkopf geht mit Medaillenhoffnungen in die am Montag beginnende Heim-WM in Düsseldorf. "Wir waren im eigenen Land immer sehr erfolgreich. Ich weiß seit der WM 1989 in Dortmund sehr genau, dass wir bei einem Turnier in Deutschland von den Fans getragen werden", sagte der frühere Doppel-Weltmeister und Einzel-Europameister in einem dpa-Interview.

"Natürlich erwarten alle, dass die Chinesen am Ende wieder überall vorne stehen werden. Aber meine Spieler wissen: Auch die sind schlagbar. Wir wollen in allen Wettbewerben um die Medaillen mitspielen", sagte Roßkopf weiter. Die Weltmeisterschaften in Düsseldorf beginnen an diesem Montag und dauern bis zum 5. Juni.