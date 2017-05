Frederik Tiffels ist die Überraschung der WM-Vorbereitung. Seinen Platz im Aufgebot für das Eröffnungsspiel am Freitag hat der junge Eishockey-Nationalspieler vorerst gesichert. "Ich muss gestehen, ich habe ihn vorher gar nicht gekannt", sagt Teamkollege Felix Schütz.

Ravensburg. Im Weggehen murmelte DEB-Präsident Franz Reindl noch ein Lob für den Shootingstar im vielversprechenden deutschen Kader für die Eishockey-WM. Frederik Tiffels, College-Spieler von der Western Michigan University, hat vor dem WM-Auftakt am Freitag gegen die USA mit erstaunlichen Auftritten auf sich aufmerksam gemacht und könnte die deutsche Überraschung werden. "Er ist erfrischend, schon Wahnsinn", schwärmte Reindl nach der gelungenen WM-Generalprobe am Montagabend, bei der Tiffels mit zwei Toren und einem Assist zum Matchwinner beim 3:2 gegen Lettland aufgestiegen war. "Er ist in jedem Spiel besser geworden", befand der Verbands-Chef.Für das Eishockey-Spektakel in Köln und Paris vom 5. bis 21. Mai hat Bundestrainer Marco Sturm diesmal fast einen Luxuskader beisammen - und er hofft noch auf weitere NHL-Profis, in der aktuell wahrscheinlicheren Variante mit Korbinian Holzer und Torwart Philipp Grubauer. Den 21 Jahre alten Stürmer Tiffels hatte für das bereits mit drei NHL-Spielern verstärkte Aufgebot eigentlich keiner auf dem Zettel. Selbst Teamkollegen kannten ihn bis vor vier Wochen nicht. Nun steht der Kölner dicht vor seiner ersten WM-Teilnahme in seiner Heimat. "Einer überrascht bei so einem Turnier immer. Darauf bin ich gespannt", hatte Reindl noch in der vergangenen Woche gemeint.Tiffels, der mit seinen guten Leistungen in den vergangenen Wochen jeden Cut schaffte, war auch am Dienstag nicht unter den Spielern, die Sturm noch aus dem Aufgebot strich. Stattdessen traf es Pascal Zerressen von den Kölner Haien und Brent Raedeke von den Adler Mannheim. Tiffels hingegen ist dabei, wenn sich die DEB-Auswahl am Mittwoch erstmals in Köln auf das Spiel gegen die USA vorbereitet.