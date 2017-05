London. Ein bisschen mitgenommen sah David Wagner nach dem größten Triumph seiner Trainerkarriere aus. "Ich wurde mit Champagner übergossen, tut mir leid", entschuldigte sich der deutsche Coach nach dem geglückten Aufstieg mit Huddersfield Town und ausgelassenen Feierszenen auf dem Rasen. "Aber dieser Club war 45 Jahre lang nicht in der ersten Liga und ich bin so glücklich und stolz auf meine Spieler." Kurz zuvor hatte Wagner im Wembley Stadion einen echten Aufstiegs-Krimi erlebt.

Vor 76 682 Zuschauern, darunter Schauspieler Sir Patrick Stewart ("Star Trek: Das nächste Jahrhundert") und 39 000 Huddersfield-Fans, hatten sich die Terriers im Elfmeterschießen mit 4:3 gegen Reading durchgesetzt. "Es ist doch das Einfachste, den Ball aus elf Metern ins Netz zu schießen", scherzte Wagner. Seinen Spielern habe er gesagt: "Wir haben zehn Monate gearbeitet und jetzt habt ihr die Chance, in die Premier League zu kommen, in dem ihr den Ball aus elf Metern reinschießt. Das ist doch eine leichte Aufgabe."Wagner ist der erste ausländische Trainer, der ein Finale der Championship-Playoffs gewinnt. Die "Wagner-Revolution", von der in Huddersfield schon während der Saison gesprochen wurde und die auf T-Shirts vermarktet wird, ist damit perfekt. "Ich schätze, ich muss der Marketing-Abteilung, die sich das ausgedacht hat, ein Kompliment machen", räumte der 45-Jährige nun ein, obwohl er den Begriff unpassend findet, "denn es geht ja nicht nur um eine Person."Viel lieber sprach der frühere U23-Coach von Borussia Dortmund über seine Mannschaft. "Ich hab meinen Spielern vor den Playoffs gesagt, dass sie Helden sind", erklärte Wagner. "Und hier hab ich ihnen gesagt, dass sie die Möglichkeit haben, Legenden zu werden. Und das haben sie geschafft. Sie sind jetzt wirklich Legenden." Am Dienstag sollen die Spieler zuhause bei einer Parade gefeiert werden.