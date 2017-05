Paris. Der Bann ist gebrochen! Carina Witthöft hat bei den French Open für den ersten deutschen Sieg nach zuvor fünf Niederlagen gesorgt. Die 22 Jahre alte Hamburgerin rang am Montag in Paris die an Nummer 25 gesetzte Lauren Davis aus den USA mit 2:6, 6:3, 6:3 nieder und zeigte dabei eine kämpferisch starke Leistung. Nach 1:53 Stunden machte Witthöft den Erfolg auf Platz fünf im Stade Roland Garros perfekt. Sie trifft nun gegen die Französin Pauline Parmentier. Deutschlands Tennis-Hoffnung Alexander Zverev befindet sich dagegen in der Warteschleife. Die Partie der Nummer zehn der Welt gegen den Spanier Fernando Verdasco wurde am Abend beim Stand von 4:6, 6:3 aus Sicht von Zverev wegen Dunkelheit und leichtem Regen abgebrochen. Sie wird nun an diesem Dienstag als zweites Spiel nach 11 Uhr auf dem Centre Court fortgesetzt.

Kerber flüchtet aus Paris Paris. (dpa) Nach ihrem peinlichen Erstrunden-Aus bei den French Open hat sich Angelique Kerber zum Nachdenken in ihre Trainingsbase nach Polen zurückgezogen. Bereits am Montagmorgen saß die Kielerin im Flugzeug und ließ mit Paris den Ort der nächsten großen Enttäuschung hinter sich. In den kommenden Tagen will die Weltranglisten-Erste in Ruhe überlegen und analysieren, wie sie sich für den weiteren Verlauf einer bislang völlig verkorksten Saison aufstellen will.



Unmittelbar nach dem 2:6, 2:6 gegen die Russin Jekaterina Makarowa am Sonntag hatte Kerber erklärt, dass sie die kommenden Tage nutzen wolle, um über die weitere Zukunft nachzudenken. "Irgendetwas wird sich auf jeden Fall ändern müssen", hatte Kerber gesagt.



Die zweimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin vermied dabei ein klares Bekenntnis zu ihrem langjährigen Coach Torben Beltz. Tennis-Legende Boris Becker hatte sich zuvor für eine Veränderung im Trainerstab der deutschen Nummer eins ausgesprochen. Kerber brauche eine neue Ansprache, neue Inspirationen, hatte Becker als Experte im TV-Sender Eurosport gesagt.

Zverev, der seit dem Titel in Rom mit großen Ambitionen in die französische Hauptstadt gereist war, hatte sich gegen Verdasco lange Zeit sehr schwer getan und nie wirklich zu seinem druckvollen Spiel gefunden. Nach verlorenem ersten Satz lag der Hamburger auch im zweiten Abschnitt bereits mit einem Break hinten, kämpfte sich dann aber in die Partie. Immerhin schaffte er kurz vor der Unterbrechung noch den Satzausgleich.Zuvor hatten die deutschen Tennisprofis ihre Niederlagenserie auch am zweiten Tag des mit 33,8 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Events fortgesetzt. Nach den Niederlagen von Angelique Kerber, Julia Görges und Florian Mayer zum Auftakt am Sonntag schieden am Montag auch Mischa Zverev und Andrea Petkovic gleich in der ersten Runde aus.Herren, Einzel1. Runde (Auszüge): Stefano Napolitano (Italien) - Mischa Zverev (Hamburg/32) 4:6, 7:5, 6:2, 6:2; Novak Djokovic (Serbien/2) - Marcel Granollers (Spanien) 6:3, 6:4, 6:2; Rafael Nadal (Spanien/4) - Benoit Paire (Frankreich) 6:1, 6:4, 6:1; Milos Raonic (Kanada/5) - Steve Darcis (Belgien) 6:3, 6:4, 6:2; Marin Cilic (Kroatien/7) - Ernests Gulbis (Lettland) 6:3, 6:3, 6:3; David Goffin (Belgien/10) - Paul-Henri Mathieu (Frankreich) 6:2, 6:2, 6:2; Jiri Vesely (Tschechien) - Jack Sock (USA/14) 7:5, 7:5, 6:3; Roberto Bautista Agut (Spanien/17) - John Millman (Australien) 6:2, 6:2, 0:6, 6:1; Pablo Cuevas (Uruguay/22) - Maxime Hamou (Frankreich) 6:3, 6:2, 6:4Damen, Einzel1. Runde (Auszüge): Carina Witthöft (Wentorf bei Hamburg) - Lauren Davis (USA/25) 2:6, 6:3, 6:3; Varvara Lepchenko (USA) - Andrea Petkovic (Darmstadt) 6:4, 3:6, 6:3; Karolina Pliskova (Tschechien/2) - Saisai Zheng (China) 7:5, 6:2; Garbine Muguruza (Spanien/4) - Francesca Schiavone (Italien) 6:2, 6:4; Caroline Wozniacki (Dänemark/11) - Jaimee Fourlis (Australien) 6:4, 3:6, 6:2; Kristina Mladenovic (Frankreich/13) - Jennifer Brady (USA) 3:6, 6:3, 9:7; Jelena Wesnina (Russland/14) - Beatriz Haddad Maia (Brasilien) 6:2, 3:6, 6:4