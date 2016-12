Frankfurt/Main. Die beiden Protagonisten Franz Beckenbauer und Wolfgang Niersbach haben sich nach langem Schweigen noch einmal zur WM-Affäre geäußert. "Die Vergabe der WM nach Deutschland war nach meinem besten Wissen und Gewissen nicht gekauft. Wir wollten niemanden bestechen und wir haben niemanden bestochen", schrieb Beckenbauer in seiner letzten Kolumne für die "Bild"-Zeitung.

Der frühere DFB-Präsident Niersbach beklagte sich derweil noch einmal massiv über seine Bestrafung durch den Weltverband Fifa. "Um für ein Jahr gesperrt zu werden, ist vor dem Sportgericht schon eine Gewalttat oder eine Spielmanipulation nötig. In meinem Fall geht es um eine verspätete Information an die Fifa-Ethikkommission und einen Interessenkonflikt, und ich habe mich persönlich auch nicht bereichert", sagte der 66-Jährige der "Sport Bild".Die engen Freunde Beckenbauer und Niersbach gehören als Mitglieder des früheren Organisationskomitees (OK) zu den Schlüsselfiguren des Skandals um dubiose Geldflüsse rund um die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Gegen beide wird in der Schweiz wegen des Verdachts des Betrugs, der ungetreuen Geschäftsbesorgung, der Geldwäscherei sowie der Veruntreuung ermittelt.