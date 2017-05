München. Davis-Cup-Spieler Alexander Zverev hat mit seinem Sieg gegen Tommy-Haas-Bezwinger Jan-Lennard Struff bei den BMW Open in München als einziger deutscher Tennisprofi das Halbfinale erreicht. Der Hamburger zeigte am Freitag beim kräftezehrenden 3:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5) Nervenstärke und kann sich Hoffnungen auf sein fünftes Finale auf der ATP-Tour machen. Zverev bekommt es nun nach packenden 2:13 Stunden auf dem ersehnten Weg ins Endspiel des mit 540 310 Euro dotierten Sandplatz-Turniers mit Roberto Bautista Agut zu tun. Der an Nummer zwei gesetzte Spanier beendete die stärkste Turnier-Woche in der Karriere von Qualifikant Yannick Hanfmann.

Lange Ballwechsel

Zverev bietet sich indes allmählich die Chance auf seinen dritten Turniersieg. "Ich wusste, es wird ein sehr schweres Match, weil Struffi in letzter Zeit gut gespielt hat. Er hat schneller und aggressiver gespielt, als ich es erwartet hatte", sagte der 20-Jährige, der schon vergangenes Jahr im Halbfinale stand. Zverev stellt sich nun aber auf ein komplett anderes Halbfinale ein. "Struffi und Bautista Agut können nicht verschiedener sein, es wird viele lange Ballwechsel geben."Vor allem im dritten Satz schenkten sich Zverev und Struff nichts und boten den Zuschauern auf der Anlage des MTTC Iphitos einige packende Grundlinienduelle. Zverev erarbeitete sich den ersten Vorteil, als er Struff mit einem Rückhandwinner den Aufschlag zum 3:2 abnahm. Der Warsteiner schlug aber sofort zurück. Am Ende behielt Zverev die Nerven und profitierte bei seinem ersten Matchball von einem Fehler seines deutschen Kontrahenten.Für Hanfmann endeten tolle Tage an der Isar. "Ich bin jetzt ein bisschen erleichtert, da waren viele Emotionen diese Woche", sagte der 273. der Tennis-Welt, der nach dem 3:6, 3:6 gegen Bautista Agut einen großen Sprung in der Rangliste machen wird. "Ich nehme mit, dass ich auf diesem Level mitspielen kann, das ist das Wichtigste." Man habe aber gegen den Spanier gesehen, "dass es schon ein Unterschied ist zwischen Leuten, die in den Top 20 stehen, und mir. Es ist eine tolle Erfahrung, darauf kann ich aufbauen."