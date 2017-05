500 Jahre Salzabbau in Berchtesgaden

Berchtesgaden. Egal ob zum Frühstücksei oder in der Chipstüte am Abend - Salz ist ein ständiger Begleiter beim Essen. Nicht umsonst drückt die Redensart vom "Salz in der Suppe" Wertschätzung für etwas aus. Salz war lange Zeit ein kostbarer Rohstoff. Das erfahren auch die jährlich fast 400 000 Besucher des Salzbergwerks Berchtesgaden bei ihren Führungen. Nun feiert das Bergwerk sein 500-jähriges Bestehen.

Mit dem Anschlagen des "Petersbergstollens" begann 1517 die ununterbrochene Erfolgsgeschichte des Salzabbaus aus den Tiefen des oberbayerischen Gebirges. Neben dem Gewinn des "weißen Goldes", ist das Bergwerk auch ein Touristenmagnet. Höhepunkt der Jubiläumsfeiern ist das Bergmannsfest am Pfingstmontag. Einem Kirchenzug und Gottesdienst vor der Stiftskirche, den Kardinal Marx hält, schließt sich ein Festzug durch den Ort an. Am 1. Juli gibt es einen Tag der offenen Tür in der neuen Saline Bad Reichenhall. Bis 11. Oktober finden zudem Führungen auf dem Jubiläumspfad statt.