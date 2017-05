Luxemburg. Herzogin Kate von Cambridge (35) ist zum zweiten Mal alleine in offizieller Mission für die britische Krone im Ausland unterwegs - ohne ihren Mann Prinz William (34). Bei den Feiern zur Unabhängigkeit und Neutralität Luxemburgs vertritt sie am Donnerstag das Vereinigte Königreich. Im Oktober 2016 hatte die britische Herzogin ihre erste Solo-Reise absolviert - in die Niederlande. In Luxemburg ist Kate erstmals zu Gast. Bild: dpa