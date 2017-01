Ein junger Mann soll seine Freundin im Sommer 2016 mit einem Dönermesser in der Reutlinger Innenstadt ermordet haben. Warum? Das bleibt erst einmal ungeklärt. Das Gericht muss zunächst eine ganz andere Frage beantworten.

Tübingen/Reutlingen. Der 24. Juli 2016 ist ein heißer Sonntag. Fatih D. sitzt vor einem Dönerlokal in Reutlingen und raucht Wasserpfeife, als er angegriffen wird. Ein Amokläufer, er kennt ihn sogar, schlägt ihm mit einem Dönermesser ins Gesicht, an mehr erinnert er sich nicht. "Bei ihm gingen die Lichter aus", sagt sein Anwalt Horst Epple. D. werden Zähne ausgeschlagen, die Oberlippe und die rechte Wange zerschnitten. Hätte der Täter wenige Zentimeter tiefer geschlagen, wäre ihm nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft die Halsschlagader durchtrennt worden.In einer Gasse hinter dem Lokal liegt damals schon die 45-jährige Freundin des mutmaßlichen Täters - mit schweren Kopf- und Halsverletzungen. Sie verblutet. Der mutmaßliche Täter muss sich seit Dienstag wegen Mordes und zweifachen versuchten Mordes in Tübingen vor Gericht verantworten. Den Gerichtssaal betritt er in roter Jogginghose und olivegrünem Parka. Zunächst versteckt er das Gesicht hinter einem Ordner, den er später ablegt. Er hat ein rundliches Gesicht, trägt einen gestutzten Vollbart und das dichte Haar unfrisiert. Ihm gegenüber sitzt Fatih D., der als Nebenkläger auftritt und eine lange Narbe im Gesicht hat.Der Angeklagte, ein Angestellter des Reutlinger Restaurants, soll laut Anklage das Dönermesser bewusst mitgenommen haben, um damit seine Freundin und Arbeitskollegin zu töten. Beim Amoklauf habe er mit dem 60 Zentimeter langen Messer Menschen gezielt angegriffen und verletzt. Er wurde erst von einem Autofahrer gestoppt, der ihn anfuhr. Derzeit sitzt er in U-Haft im Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg.Warum er - wie es in der Anklage heißt - die Frau ermordete, mit der er eine sexuelle Beziehung hatte, mit der er zuvor noch die Nacht verbracht haben soll, das wird am ersten Verhandlungstag nicht klar. Denn das Schwurgericht hat zunächst die Frage nach dem Alter des Angeklagten zu beantworten. Laut Ausweis ist der mutmaßliche Täter, ein anerkannter Asylbewerber aus Syrien, am 1. 1. 1995 geboren. Demnach war er bei der Tat schon 21 Jahre alt und wäre nach Erwachsenenstrafrecht zu behandeln. Doch schon im Ermittlungsverfahren gab er zu Protokoll, er sei am 16. 11. 1995 geboren. Diesen Angaben zufolge war er bei der Tat noch nicht 21. Dann wäre es möglich, Jugendstrafrecht anzuwenden. Beim Ausweis-Datum handle es sich um ein reines Registrier-Datum, das die syrischen Behörden kurz nach seiner Geburt verwendet hätten, erklärt er mit Hilfe eines Dolmetschers.Der Vorsitzende Richter vergleicht die Problematik der Altersbestimmung mit der, vor der die Strafverfolger in Freiburg stehen, wo nach dem Mord an einer Studentin ebenfalls ungeklärt ist, wie alt der mutmaßliche Täter ist. Ein Gutachter kann das Alter einer Person auf einige Jahre eingrenzen. Eine Altersdifferenzierung in Monaten, wie sie in Tübingen notwendig wäre, sei nicht möglich.Ein Anruf bei den Eltern in Aleppo sollte Klarheit bringen. Doch die sind nicht zu erreichen. Die Entscheidung, von welchem Alter auszugehen ist, wird daher auf den 14. Februar verschoben. "Wenn wir nicht sicher sind, gilt der Grundsatz ,in dubio pro reo' und wir würden an die Jugendkammer abgeben", sagt der Richter.Das Jugendstrafrecht unterscheidet sich deutlich vom Strafrecht für Erwachsene. Im Mittelpunkt steht die Erziehung und nicht die Bestrafung. Bei Heranwachsenden (zur Tatzeit 18 bis 20 Jahre alt) entscheidet eine Jugendkammer, ob noch Jugendstrafrecht angewendet werden kann. Dies ist möglich, wenn es um eine typische Jugendverfehlung geht oder wenn die Würdigung der Persönlichkeit des Täters ergibt, dass er in seiner sittlichen und geistigen Entwicklung noch einem Jugendlichen gleichsteht. Die Dauer der Jugendstrafe beträgt sechs Monate bis fünf Jahre; bei Mord bis zu zehn Jahre.Auf die Persönlichkeit des Angeklagten wirft ein Jugendgerichtshelfer ein wenig Licht: Der Sozialpädagoge kannte ihn schon wegen zweier Verfahren wegen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Beim Treffen nach dem Amoklauf habe er gelassen und reflektiert gewirkt. Er habe ihm seinen Lebensweg geschildert, wonach er schon drei Jahre lang in der Türkei gearbeitet habe. "Er hat durchaus recht erwachsen gewirkt." Ob die Tat seinen Aufenthaltsstatus verändert, entscheidet das Regierungspräsidium Tübingen erst dem Strafverfahren.