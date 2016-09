Frauenschwarm Brad Pitt und Männertraum Angelina Jolie sind wieder Singles. Nach dem Aus für "Brangelina" fragt sich Hollywood: Wer erobert nun den Thron des beliebtesten Promi-Paares?

Bei Tussauds getrennt

Los Angeles. Die überraschende Scheidung der Hollywoodstars Angelina Jolie (41) und Brad Pitt (52) hat Fans und Freunde des Promi-Paares in Kummer versetzt. "Es tut mir sehr leid für sie", sagte der seit Jahren mit Pitt befreundete Schauspieler George Clooney. "Das ist eine traurige Geschichte und für eine Familie bedauerlich." Auf Antrag Jolies lassen sich "Brangelina" nach nur zwei Jahren Ehe scheiden - wegen "unüberbrückbarer Differenzen", wie es in Gerichtsdokumenten heißt."Ich bin sehr traurig darüber, aber was am meisten zählt, ist das Wohlbefinden unserer Kinder", zitierte das "People"-Magazin Pitt, nachdem Jolie die Scheidung ihrem Anwalt zufolge "zum Wohl der Familie" eingereicht hatte. Viele Fans bedauerten, die beliebten Stars nicht mehr Seite an Seite sehen zu können. Unter dem Spitznamen "Brangelina" galten die beiden jahrelang als das Traumpaar in der Promi-Welt von Los Angeles.Jolie, die Pitt 2004 bei den Dreharbeiten zur Actionkomödie "Mr. & Mrs. Smith" kennengelernt hatte, fordert das Sorgerecht für alle sechs Kinder - Pitt soll die Kinder aber besuchen dürfen. Das Paar hatte sich US-Medien zufolge vor allem über Beziehungsfragen gestritten. Drei der sechs Kinder sind adoptiert. Jolie und Pitt hatten sich im August 2014 bei einer schlichten Zeremonie auf dem Weingut des Paares, Château Miraval an der Côte d'Azur in Frankreich, im Beisein von nur rund 20 Gästen das Jawort gegeben.Den Scheidungsunterlagen zufolge beantragt Jolie zudem, "verschiedenen Schmuck und andere persönliche Gegenstände" zu behalten sowie auch ihre Einnahmen ab dem Zeitpunkt der Trennung. Weitere zu trennende Güter sollen später bestimmt werden. Schon jetzt spekulieren US-Medien, ob Jolie und Pitt öffentlich um das Sorgerecht für die Kinder kämpfen werden. Mit Blick auf die Kinder sagte Pit dem "People"-Magazin: "Ich bitte die Presse darum, ihnen den Raum zu geben, den sie in dieser schwierigen Zeit brauchen." Jolie ließ mitteilen, dass sie zu der Entscheidung öffentlich vorerst nicht Stellung beziehen werde. Sie lässt sich von der prominenten Anwältin Laura Wasser vertreten, die 2003 bereits Jolies Scheidung von Billy Bob Thornton bestritt.Während Beobachter rätseln, wer nun den Thron des beliebtesten Hollywood-Paares besteigen wird, hat auch das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds in London reagiert: Die Figuren der beiden seien getrennt worden, teilte das Haus am Mittwoch mit. Auf einem Foto ist zu sehen, dass die Wachsfiguren des einstigen Paares einige Meter voneinander entfernt aufgestellt sind.___Weitere Bilder des Paares im Internet: