Köln. Die am Kölner U-Bahn-Bau beteiligten Firmen bestreiten den Vorwurf, durch einen Baufehler den Einsturz des Stadtarchivs verursacht zu haben. "Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Untersuchungen vor Ort noch gar nicht abgeschlossen", sagte Markus Lempa, Sprecher der Firmen-Arbeitsgemeinschaft ARGE, am Dienstag. Eine klare Einsturzursache habe bisher nicht nachgewiesen werden können.

Nach einem Bericht von "Focus Online" hat die Staatsanwaltschaft gut acht Jahre nach dem Archiveinsturz Anklage gegen sieben Verantwortliche erhoben. Die Vorwürfe richten sich demnach gegen zwei Beschäftigte der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) und gegen fünf weitere der ARGE. Die Staatsanwaltschaft und das Landgericht wollten diese Information auch am Dienstag nicht kommentieren.Das größte deutsche Kommunalarchiv war am 3. März 2009 eingestürzt. Zwei Anwohner starben, der Schaden belief sich auf mehr als eine Milliarde Euro. Schon früh vermutete die Stadt Köln als Ursache einen "Ausführungsfehler" der Firmen, die unter dem Archivgebäude die neue Nord-Süd-Verbindung der U-Bahn bauten. Nach Ansicht von Lempa ist es jedoch noch viel zu früh, um weitgehende Schlussfolgerungen zu ziehen. "Wir müssen wirklich noch abwarten", sagte der ARGE-Sprecher. Er bestritt, dass die Baufirmen die Untersuchungen so lange hinziehen wollten, bis der Fall in knapp zwei Jahren verjährt sei. Nach Ansicht der ARGE ist die wahrscheinlichste Erklärung für den Einsturz ein sogenannter hydraulischer Grundbruch. Dabei kommt es durch einströmendes Grundwasser zu einer plötzlichen Bodenbewegung unter der Erde. Die Staatsanwaltschaft steht unter großem Zeitdruck. Am 2. März 2019 endet die Zehnjahresfrist für den Fall. Sollte es bis dahin kein erstinstanzliches Urteil geben, wäre die juristische Schuld für den Einsturz des Gebäudes verjährt.