Hamburg. Augen, Nase, Mund - diese Gesichtspartien des Täters sollten sich die Opfer oder Zeugen eines Verbrechens einprägen. "Das Gesicht ist wie ein Fingerabdruck", sagt Phantombildzeichner Norbert Schulz. Jedes Gesicht ist anders. "Wenn ein Zeuge oder ein Opfer den Täter richtig gesehen hat und richtig beschreibt, dann hat der keine Chance", ist Schulz überzeugt. Der 63-Jährige ist seit bald 43 Jahren bei der Hamburger Polizei. "Ein Urgestein", sagt der Leiter des Landeskriminalamts, Frank-Martin Heise, am Montag auf einer bundesweiten Tagung der Phantombildzeichner.

Schulz hat etwa 30 000 Phantombilder gezeichnet. Am liebsten greift er zum Bleistift, doch das kann er nur noch selten. Mit dem Computer ist sein Bild in etwa zwei Stunden fertig. Mit der Hand in sechs. Die eigentliche Arbeit sei weniger das Künstlerische, sondern der Dialog mit dem Opfer oder Zeugen. Schulz muss sie belehren, dass sie nur das beschreiben dürfen, was sie gesehen haben. "Ich hatte auch schon mal eine Zeugin, die hat einen Täter beschrieben, dabei war sie selbst der Mörder."Am einfachsten sei die Arbeit mit Kindern. Er gebe ihnen "Kommissar Teddy" auf den Schoß, dann fingen sie an zu erzählen. "Was ein Kind bis zum zwölften Lebensjahr gesehen hat, das beschreibt es auch. Da kann man nicht sagen, das sind Kinderträume", betont Schulz. Mit den Beschreibungen von Kindern habe er die meisten Fahndungserfolge gehabt. Männer und Frauen hätten eine unterschiedliche Wahrnehmung. Frauen achteten auf Augen und Haare. Von Männern dagegen sagten oft: "Der hat von jedem etwas gehabt."Es komme vor, dass ein Täter gefasst werde, der ganz anders aussehe, als seine Phantomzeichnung. Er sei dennoch keinem für eine unzutreffende Beschreibung böse. Denn sei eine enorm schwierige Aufgabe. "Versuchen Sie mal, Ihre Frau oder Ihren besten Freund zu beschreiben", sagt Schulz. Opfer erinnerten sich allerdings über Jahrzehnte an ein Gesicht. Heise geht davon aus, dass in Zukunft auch Merkmale in die Bilder einfließen werden, die aus der DNA-Typisierung gewonnen werden, etwa Haut-, Haar- und Augenfarbe. Manchmal muss sich die Polizei mit Tricks behelfen: Nach einem Raub fahndete die Polizei mit einem Phantombild, das Rapper Bushido stark ähnelte. Der erstattete Anzeige. Ein Bushido-Bild als Grundlage zu nehmen, sei aber rechtmäßig gewesen, erklärte die Staatsanwaltschaft.