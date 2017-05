In der Oberpfalz können die über die CSU-Landesliste in den Bundestag gewählten Abgeordneten auf den Wiedereinzug in die deutsche Volksvertretung in Berlin hoffen. Da muss aber alles passen.

München. Bei der Aufstellung der CSU-Liste für die Bundestagswahl im September wurden Astrid Freudenstein, Reiner Meier und Philipp von und zu Lerchenfeld am Samstag in München auf die Plätze 26, 30 und 34 gewählt. Freudenstein besetzt damit nach Listenführer Joachim Herrmann den ersten Listenplatz jener Kandidaten, die nicht direkt über einen eigenen Wahlkreis in den Bundestag einziehen können. Meier ist in dieser Reihung Sechster, Lerchenfeld Zehnter.Bei der Bundestagswahl 2013, bei der die CSU 49,3 Prozent der Wählerstimmen erhielt, gewann die CSU alle 45 bayerischen Direktmandate. Wegen des guten Ergebnisses rückten von der Liste weitere elf Kandidaten ohne eigenen Wahlkreis nach, darunter Freudenstein und Meier. Da Bayern aufgrund seines Bevölkerungswachstums für die Bundestagswahl im Herbst einen zusätzlichen Direktwahlkreis zugesprochen bekommen hat, würde ein Ergebnis von 49,6 Prozent rechnerisch für zehn Listenkandidaten reichen - also gerade noch für Lerchenfeld.Voraussetzung für den Erfolg von zehn Listenkandidaten wäre aber, dass sich alle 46 CSU-Direktkandidaten in ihren Wahlkreisen durchsetzen. Denn jedes einzelne Scheitern der 33 vor dem Oberpfälzer Trio auf der Liste abgesicherten Direktkandidaten würde nach hinten einen Listenplatz wegknabbern. Genauso wäre es bei einem schlechteren Wahlergebnis als 2013, als es die AfD als Konkurrenten um die Wählerstimmen noch nicht gab. Jüngste Umfragen sehen die CSU in der Sonntagsfrage für die Bundestagswahl bei rund 45 Prozent. Bei einem solchen Ergebnis könnte es selbst für Meier eng werden.Ungeachtet dessen gibt sich Meier nach der Listenaufstellung vom Samstag optimistisch. Im Vergleich zu 2013 habe er sich dank der Unterstützung der CSU-Arbeitnehmervereinigung und der Senioren-Union auf der Liste leicht verbessert, was seine Chancen auf den Wiedereinzug in den Bundestag erhöhe, erklärte der 63-Jährige aus Tirschenreuth. Zudem setze er auf die wachsende Zustimmung zur CSU bei den Wählern.Ähnlich sah dies Freudenstein (43). Sie verwies darauf, dass der Wahlkampf noch nicht begonnen habe. In diesem werde es nach ihrer Ansicht gelingen, noch mehr Zustimmung für die Positionen der CSU zu gewinnen. Nach ihrer knappen Niederlage bei der CSU-internen Wahl um die Regensburger Direktkandidatur zeigte sich Freudenstein über ihren Listenplatz 26 hoch erfreut. "Das ist der beste, den man ohne eigenen Wahlkreis bekommen konnte."Für den Oberpfälzer CSU-Bezirkschef Albert Füracker erfüllten sich bei der Listenaufstellung mit den guten Platzierung von Freudenstein, Meier und Lerchenfeld die Erwartungen. "Wir sind gut aufgestellt", urteilte er. Ziel der CSU sei es, das gute Wahlergebnis von 2013 zu wiederholen. Darauf sei der Wahlkampf ausgerichtet. In diesem Fall werde das Oberpfälzer Trio von der Liste wieder in den Bundestag einziehen, zeigte sich Füracker sicher. (Angemerkt)