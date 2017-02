Welcher dieser fünf Kandidaten schafft es in die Fußstapfen von ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut zu treten? Heute Abend entscheidet sich beim deutschen Vorentscheid "Eurovision Song Contest - Unser Song 2017", wer Deutschland am 13. Mai in Kiew vertritt. Auch in der Region werden heute Abend sicherlich viele ESC-Fans den Fernseher einschalten und fließig mitvoten. Die Onetz-Redaktion stellt die fünf Kandidaten vor.

"Like a satellite, I'm in orbit all the way around you, And I would fall out into the night, Can't go a minute without your love" - Es gibt wohl kaum jemanden, der sich nicht gerne an den furiosen Auftritt von Lena Meyer-Landrut aus dem Jahre 2010 beim Eurovision Songcontest (ESC) erinnert. Damals holte sich die quirlige junge Frau mit den langen dunklen Haaren mit ihrem Song "Satellite" die ESC-Krone.Heute Abend geht es in eine neue Runde: Die fünf Kandidaten Axel Feige, Felicia Lu, Helene Nissen, Levina und Yosefin stellen sich dem Votum der Zuschauer aus Deutschland in vier Abstimmungsrunden. In der ersten treten sie mit Coversongs auf, danach singen sie zwei extra für den ESC geschriebene Songs. Am Ende der dreistündigen Show entscheiden dann die Zuschauer.Der 28-Jährige hat sich seit Kindesbeinen an mit Musik beschäftigt. Axel Feige aus Hamburg besuchte ein Gymnasium mit Musik-Klassen und spielt daher auch Fagott. Mit 15 Jahren gründete er seine erste Band, später sang er als Hochzeits- und Straßenmusiker. Aktuell steht er für die Gruppen Absolem Max und Diazpora auf der Bühne. Er ist der einzige männliche Bewerber.Schafft es eine junge Bayerin, Deutschland beim ESC 2017 in Kiew zu vertreten? Die 21-Jährige Felicia Lu Kürbiß aus Freilassing fing wie Axel Feige schon richtig früh zum Musizieren an. Auch sie besuchte ein musikalisches Gymnasium und machte später noch eine Ausbildung im Bereich Pop-Musik und Vocal-Coaching. Die junge Frau ist im Netz ziemlich aktiv:. Dort covert sie Nummer-1-Hits von Adele oder den Twenty One Pilots, aber stellt auch eigene Kreationen vor.Levina kommt aus Bonn und lebt quasi die Musik: Sie begann eine klassische Gesangsausbildung mit neun Jahren und trat dann in mehreren Kinder-Musicals auf. Bei "Jugend musiziert" erkämpfte sie sich mit ihrem Gesang den ersten Preis und erhielt dafür eine Ausbildungsförderung. Levina studierte an der Londoner Tech Music School Gesang und Komposition und gewann den Preis "Best Vocal Performer". Es ging weiter mit den Preisen: Später als Studentin am King's College in London holte sie mit ihrer Band Miss Terry Blue den ersten Preis beim Wettbewerb der Uni-Music-League 2012.Helene Nissen ist ein richtiges Nordlicht: Sie kommt aus Hollingstedt bei Schleswig. Seit ihrem zwölften Lebensjahr macht Helene Musik. Die 20-Jährige schreibt auch eigene Songs und hat eine Liebe zu Johnny Cash und dem Blues. Auch sie veröffentlicht regelmäßig auf ihrem Youtube-Kanal Kostproben Yosefin ist schon jetzt ein Glückspilz, denn sie rückte im Nachverfahren in den ESC-Vorentscheid. Da Wilhelm "Sadi" Richter aus persönlichen Gründen seine Kandidatur zurückzog. Yosefin Buohler stammt aus Köln und ist eine ausgebildete Schauspielerin. Fünf Jahre hat sie in München gelebt und dort auch ihren Abschluss gemacht. Die 21-jährige Halbschwedin lebt derzeit in Stockholm. Mit 13 Jahren stand sie im Finale der Casting-Show "Das Supertalent" Eine Jury gibt es im Übrigen auch. Die Experten haben jedoch anders als in den vergangenen Jahren kein Stimmrecht. Dabei sind ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut, Singer-Songwriter Tim Bendzko sowie Moderator Florian Silbereisen. Da der Vorentscheid auch im Netz via Livestream zu sehen ist, darf auch das internationale Publikum mitentscheiden. Zum ersten Mal wird die Veranstaltung daher auch in englischer Sprache produziert.