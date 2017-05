Weltweite Cyber-Attacke: Ein Trojaner legt britische Krankenhäuser und Rechner der Deutschen Bahn lahm. Die Ausbreitung ist zwar schnell gestoppt worden, doch solange es Computer mit der hier ausgenutzten Sicherheitslücke gibt, sind immer neue Angriffswellen zu erwarten.

200 000 Opfer gezählt

Lösegeld oder Datenverlust

Berlin. Nach der massiven Cyber-Attacke mit Zehntausenden blockierten Computern warnen Experten vor neuen Angriffen. "Ich gehe davon aus, dass es von dieser Attacke früher oder später eine weitere Welle geben wird", sagte Rüdiger Trost von der IT-Sicherheitsfirma F-Secure der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Der Angriff über die Windows-Sicherheitslücke habe zu gut funktioniert, um aufzugeben. Der anonyme britische IT-Forscher (22), der die Ausbreitung des Erpressungstrojaners am Freitag gestoppt hatte, glaubt sogar an eine baldige neue Attacke.Am Sonntag wurde bekannt, dass das Ausmaß des Angriffs größer ist als zunächst angenommen: Nach Angaben von Europol traf die Attacke mindestens 150 Länder. "Nach der letzten Zählung hat es 200 000 Opfer gegeben", sagte der Chef der europäischen Ermittlungsbehörde, Rob Wainwright, am Sonntag dem britischen Fernsehsender ITV. Darunter seien auch große Firmen. Er rechnete außerdem noch mit einer steigenden Zahl zu Beginn der neuen Arbeitswoche. Die Rechner waren am Freitag von sogenannten Erpressungstrojanern befallen worden, die sie verschlüsseln und Lösegeld verlangen. Der anonyme britische Experte hatte im Code der Schadsoftware eine von den Autoren eingebaute "Notbremse" gefunden, die er auch auslöste, wodurch er die Ausbreitung des Virus vorerst stoppte. In Deutschland übernahm das Bundeskriminalamt die Ermittlungen. Netze der Bundesregierung seien nicht betroffen gewesen, teilte das Innenministerium mit.Tausende Unternehmen und Verbraucher stehen unterdessen vor der bangen Frage, ob sie in Kauf nehmen, dass ihre Daten in wenigen Tagen unwiederbringlich verloren gehen könnten - oder ob sie das geforderte Lösegeld bezahlen. Die Angreifer haben straffe Fristen gesetzt: Zunächst wollten sie 300 Dollar (275 Euro) für die Entsperrung, ab diesem Montag das doppelte - und am Freitag (19. Mai) werden angeblich alle Daten gelöscht.Zunächst waren am Freitag Fälle aus Großbritannien bekannt geworden. Nach offiziellen Angaben traf der Cyber-Angriff mit der Schadsoftware "Wanna Decryptor" 48 Organisationen des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS allein in England. In Spanien war der Telekom-Konzern Telefónica betroffen und in den USA der Versanddienst Fed-Ex. Renault stoppte am Samstag die Produktion in mehreren französischen Werken - um die Ausbreitung der Schadsoftware zu verhindern.Bei der Deutschen Bahn fielen teilweise digitale Anzeigetafeln sowie Ticketautomaten an Bahnhöfen aus. Auch die Technik zur Videoüberwachung war einem Sprecher des Bundesinnenministeriums zufolge betroffen. Nach Angaben des Konzerns war der bundesweite Zugverkehr allerdings nicht beeinträchtigt. Beim russischen Innenministerium streikten rund 1000 Computer. In Schweden waren 70 Computer der Gemeinde Timrå betroffen, in Portugal der Telekom-Konzern Portugal Telecom.