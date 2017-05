Die Schäden zulasten der Sozialkassen sind enorm: 230 Pflegedienste - viele unter der Führung von russischsprachigen Deutschen - sollen bei der Abrechnung systematisch betrogen haben. Nach bundesweiten Razzien im vergangenen September starten die ersten Prozesse.

Von Berlin aus gesteuert

Kriminelle haben es leicht

Schwerpunkt in Schwaben

Kaum Daten zu Behandlungsfehlern Die Zahl der medizinischen Behandlungsfehler ist nach Angaben der gesetzlichen Krankenkassen im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Das bedeute jedoch nicht, dass sich das Risiko, einen Behandlungsfehler zu erleiden, generell verringert hätte.



Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) stellte am Dienstag in Berlin seine Statistik für 2016 vor: Danach wurden gut 15 000 fachärztliche Gutachten zu vermuteten Behandlungsfehlern erstellt. In jedem vierten Fall bestätigten die Fachärzte des MDK den Verdacht der Patienten. Verteilt auf die Fachgebiete bezogen sich 33 Prozent der Vorwürfe auf Orthopädie und Unfallchirurgie, 12 Prozent auf die Innere Medizin und Allgemeinmedizin, weitere 9 Prozent auf die Allgemeinchirurgie, ebenfalls 9 Prozent auf die Zahnmedizin, 7 Prozent auf die Frauenheilkunde und 4 Prozent auf die Pflege.



Der MDK kritisiert, Daten zu Behandlungsfehlern lägen nur punktuell vor. So lasse sich das Gefährdungsrisiko nicht beziffern. (dpa)

Düsseldorf/München. Bundesweit stehen 230 ambulante Pflegedienste unter Verdacht, mit betrügerischen Abrechnungen den Sozialkassen gigantische Schäden verursacht zu haben. Ermittelt wird gegen fast 300 Verdächtige. "Unsere Beschuldigten sind russischsprachige Deutsche", sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Dienstag. Es handele sich um eine organisierte Form" des Betrugs. Viele der Betreiber sollen auch in andere kriminelle Machenschaften verwickelt sein, etwa Geldwäsche, Schutzgeldzahlungen und Glücksspiel.Die Anbieter sollen systematisch nicht erbrachte Leistungen abgerechnet und dabei gemeinsame Sache mit Patienten und Ärzten gemacht haben. Der Verdacht ist seit längerem bekannt. Ermittelt wird seit 2014. Nach einer älteren Einschätzung des BKA könnten den Sozialkassen mit betrügerischen Abrechnungen solcher Pflegedienste mindestens eine Milliarde Euro Schaden pro Jahr entstanden sein.Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) sagte dazu: "Genau aufgrund dieser Fälle haben wir die gesetzlichen Regelungen im letzten Jahr deutlich verschärft, durch regelmäßige und unangemeldete Kontrollen aller Pflegedienste, und schärferen Vorschriften für die Zulassung von Pflegediensten." Dies müsse jetzt konsequent umgesetzt werden. Laut Abschlussbericht einer Sonderermittlungsgruppe von Bundeskriminalamt und Landeskriminalamt NRW sollen zwei Drittel der betrügerischen Pflegedienste in bundesweiten Netzwerken agiert haben. Regionale Schwerpunkte sind NRW und Berlin, außerdem Niedersachsen, Brandenburg und Bayern. Gesteuert worden sein sollen die Netze überwiegend von Berlin. Die Verdächtigen sollen häufig aus Russland oder der Ukraine stammen.Die Bundesregierung hatte die Krankenkassen durch eine Gesetzesänderung bereits mit zusätzlichen Kontrollbefugnissen ausgestattet. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz warf Bund und Ländern dennoch vor, es "der organisierten Kriminalität in der Pflege zu leicht" zu machen. Es fehle an Schwerpunktstaatsanwaltschaften und speziellen Ermittlungsgruppen, sagte der Stiftungsvorsitzende Eugen Brysch. Im vergangenen September waren Polizisten in der Sache zu einer bundesweiten Razzia ausgerückt. 108 Objekte wurden durchsucht, rund 500 Polizisten, Staatsanwälte, Zöllner und Steuerfahnder waren im Einsatz. Über Scheinfirmen seien viele Millionen Euro aus Pflegediensten herausgezogen worden, hieß es damals.Betrügerische Pflegedienste stehen auch in Bayern im Visier der Ermittler. Rund 15 Verfahren seien von November 2016 bis April dieses Jahres allein im Bereich des Oberlandesgerichts München eingeleitet worden, sagte Anne Leiding, Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I. Die Pflegekräfte seien nicht hinreichend qualifiziert gewesen, hätten die Patienten nur unzureichend medizinisch versorgt - und dennoch hohe Beträge bei den Kassen abgerechnet.Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) sagte, es gebe bei den Fällen gewerbsmäßigen Pflegebetrugs einen regionalen Schwerpunkt im Raum Augsburg und Schwaben. "Kriminelle Machenschaften in diesem sensiblen Bereich sind auch ein Angriff auf unser Solidarsystem der Sozialkassen", sagte Huml.