Rodewald. Sie fotografieren, filmen und lassen eine Kamera-Drohne steigen: Wer Jörn und Tammo Gläser mit ihrer Ausrüstung sieht, könnte denken, dass hier ein Musikvideo entsteht. Die Brüder zücken ihre Kameras allerdings für keinen Popstar, sondern für einen Trecker samt Kurzscheiben-Eegge. "Das ist ein Fendt 939 Vario, vorgestellt erst im letzten Herbst, gebaut im Allgäu", sagt Tammo Gläser (30) mit strahlenden Augen. "Er hat ein komplett neues Grün." Sein zwei Jahre jüngerer Bruder Jörn ist für den Dreh auf einem Feld in der niedersächsischen Provinz extra aus Augsburg angereist.

Stundenlange Aufnahmen

Nicht nach Gran Canaria

Fotos aus Rodewald im Kreis Nienburg stellen sie noch am gleichen Abend auf Facebook ein. Zudem werden ein paar Minuten der fünfstündigen Dreharbeiten auf einer neuen DVD landen. Die jungen Männer haben, inspiriert von ihrer Leidenschaft für Traktoren, Mähdrescher & Co., ein florierendes Unternehmen aufgebaut: Inzwischen reisen sie um die Welt, um Landwirte in den USA, Australien oder Russland bei der Arbeit zu begleiten.Ihre in der Wedemark bei Hannover produzierten DVDs werden in fünf Sprachen übersetzt und europaweit versandt. Stundenlang sind darauf über Felder rollende gigantische Maschinen zu sehen, Motoren dröhnen, und Staub wirbelt auf. Manches ist mit Musik unterlegt, der Sprecher informiert über Erträge und Struktur der jeweiligen Betriebe.Wer schaut sich so etwas an? "Es sind Stadtmenschen darunter, die auf dem Land aufgewachsen sind", sagt Tammo Gläser. Viele Frauen kauften die DVDs für ihre Männer oder Söhne als Weihnachtsgeschenk. Christoph Götz vom Maschinenbauverband VDMA beobachtet auch auf Berufswahlmessen eine besondere Anziehungskraft der Landmaschinen. "Die High-Tech-Trecker mit GPS werden immer bestaunt. Ich glaube, dass die Symbiose aus Technik und Natur die Faszination ausmacht", sagt Götz.Selbst auf einem Hof aufgewachsen sind die Landtechnik-Fans nicht. Die Ferien verbrachten die Brüder jedoch oft bei einem Onkel auf einem Milchviehbetrieb in Ostfriesland. Tammo Gläser erinnert sich: "Wenn unsere Eltern uns dann abholten, um nach Gran Canaria zu fliegen, haben wir protestiert."___Die Brüder Gläser im Internet: