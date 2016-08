Nürnberg/Postbauer-Heng. Das Schloss des früheren Kaminofenbauers Karl-Heinz Kago in Postbauer-Heng in der Oberpfalz ist für fünf Millionen Euro versteigert worden. Der Zuschlag ging am Dienstag vor dem Amtsgericht Nürnberg an die STM Immobilien Verwaltung GmbH aus München. Wie ein Sprecher des Unternehmens sagte, gibt es bislang noch keine Pläne, was mit dem "Kago-Schloss" im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz nun passieren soll. Der Verkehrswert des Anwesens war mit zehn Millionen Euro angegeben worden. Zwischenzeitlich hatte eine Investorengruppe aus dem geschmacklich polarisierenden Anwesen mit Park ein Luxushotel machen wollen. Es gehörte einst Karl-Heinz Kago. Seine Ofenbaufirma musste im Jahr 2010 Insolvenz anmelden. Bild: dpa