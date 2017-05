Oslo. Der norwegische König Harald fühlt sich nicht alt. "Ich sehe die Zahl 80 und kann nicht wirklich verstehen, dass das was mit mir zu tun hat", sagte der Monarch am Dienstagabend bei einem Festessen zu seinem Geburtstag auf dem Schloss. Seine Rede vor Gästen aus den internationalen Königshäusern nutzte er zu einer Liebeserklärung an seine Frau Sonja. "Nach fast 50 Jahren Ehe ziehen wir das hier immer noch gemeinsam durch." Auch ihren 80. Geburtstag feierten die beiden zusammen - auch wenn Harald schon im Februar und Sonja erst im Juli Geburtstag hat. Bild: dpa