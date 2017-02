Heidelberg. Die Polizei in Heidelberg ist auf der Suche nach dem Besitzer eines ungewöhnlichen Fundstücks: ein nagelneues rotes Gartenhäuschens. Auf dem Weg vom Baumarkt nach Hause hatten es die Käufer wohl verloren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Sie geht davon aus, dass die kleine Hütte schlecht gesichert war und während des Transports von einem Anhänger in den Straßengraben rutschte, wo sie am Montag entdeckt wurde - auf der Seite liegend, aber weitgehend intakt und noch mit einem Wimpel des Baumarkts geschmückt. Ermittlungen ergaben, dass in dem Baumarkt vor einigen Tagen tatsächlich ein solches Gartenhaus verkauft worden war. Mitarbeiter der Stadt sollten es erst einmal aus dem Graben holen. Die Polizei sucht nun Zeugen - oder eben gleich den Besitzer.