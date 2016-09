Mindelheim. Bei einem massiven Auffahrunfall auf der Autobahn München-Lindau (A 96) sind am Dienstagmorgen ein Mann und eine Frau in ihrem Wagen verbrannt. Kurz nach der Anschlussstelle Mindelheim (Unterallgäu) sei es in Richtung Lindau im fließenden Verkehr zu dem Unfall mit zwei Autos gekommen, berichtete die Polizei.

Jede Hilfe kam zu spät

Identität der Toten unklar

Dem Wagen mit den beiden Insassen war nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ein anderes Auto in hohem Tempo aufgefahren, das ein 37-Jähriger gesteuert hatte. "Das vordere Fahrzeug fuhr deutlich langsamer, darauf deutet das Schadensbild hin", sagte ein Polizeisprecher. Der genaue Unfallhergang werde jedoch noch ermittelt.Durch die Wucht des Aufpralls drehten sich beide Autos und kamen schließlich auf der linken Fahrspur zum Stehen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das vordere Fahrzeug voll in Flammen. Für die beiden Insassen in dem brennenden Wagen kam jede Hilfe zu spät: Sie seien noch an der Unfallstelle gestorben, wie die Polizei weiter mitteilte. Es sei jedoch noch unklar, ob die beiden Insassen in dem Wagen eingeklemmt waren oder ob sie wegen ihrer Verletzungen nicht aus dem Auto kamen, sagte der Polizeisprecher. Der 37-jährige Fahrer des anderen Autos kam mit leichten Verletzungen davon.Dutzende Feuerwehrleute waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Autobahn blieb für die Bergungsarbeiten und die Spurensicherung stundenlang in Richtung Lindau gesperrt. Ein Gutachten soll den genauen Unfallhergang klären.Zur Identität der Toten konnten die Beamten noch nichts sagen - lediglich, dass es sich um einen Mann und eine Frau handele. Das ausgebrannte Fahrzeug war laut Polizei im Landkreis Unterallgäu zugelassen.