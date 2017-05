München. Die neue bayerische Integrationsbeauftragte Kerstin Schreyer will älteren Migrantinnen den Einstieg ins Berufsleben erleichtern. Speziell denkt sie dabei an zugewanderte Frauen nach der Familienphase. Während bei Männern die Integration über Berufsausbildung und -eintritt und bei Kindern dank Schulen und Kindergärten oft recht gut gelinge, blieben Frauen häufig außen vor.

"Wir haben Nachholbedarf bei Frauen aus anderen Kulturkreisen, die oft sehr früh und dann mehrere Kinder bekommen, und dann mit Ende 40 mit geringen Sprachkenntnissen und ohne Ausbildung dastehen", erklärte Schreyer im Gespräch mit unserer Zeitung. Für diesen Personenkreis wolle sie "an speziellen Angeboten stricken". Als passendes Berufsfeld habe sie die Altenpflege ausgemacht. Bei Gesprächen vor allem mit in Bayern lebenden Türken habe sie festgestellt, dass eine Tätigkeit von Frauen in der Altenpflege von den Männern befürwortet und von den Frauen als "ehrbar" angesehen werde.Vor dem Hintergrund, dass auch die nach Bayern zugewanderten Menschen älter würden, brauche man in Zukunft mehr Personal, das auch "kultursensibel" pflegen könne, erläuterte die CSU-Abgeordnete Schreyer. "Mit einer entsprechenden Sprach- und Fachausbildung können wir diese Frauen Ende 40 für den Arbeitsmarkt qualifizieren, der ihnen dann auch einen sicheren Job bietet." Nur in dieser Kombination sei die Förderung sinnvoll. Mit Blick auf die hohe Zustimmungsrate türkischer Mitbürger für das vom türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan initiierte Verfassungsrefendum warnte Schreyer, darin eine mangelhafte Integration in die bayerische Gesellschaft zu sehen. Sie sei von dem Ergebnis nicht überrascht worden. Offenbar hätten viele hier lebende Türken das Gefühl, dass Erdogan für sie da wäre, wenn sie in Deutschland Probleme bekommen.Mit diesem Gefühl, als schützende Hand zur Verfügung zu stehen, habe Erdogan erfolgreich gespielt. Diese Botschaft sei so stark gewesen, dass selbst gut integrierte Türken für ihn gestimmt hätten. Das sei bei vielen eine "hoch emotionale Entscheidung" gewesen.