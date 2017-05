IS-Verdächtiger festgenommen

Karlsruhe/Wachau. Die Bundesanwaltschaft hat in Sachsen ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festnehmen lassen. Der Syrer Ahmad A. (29) soll im Bürgerkrieg in seiner Heimat eine Kampfeinheit der terroristischen Al-Nusra-Front angeführt haben, teilte die Behörde am Freitag mit. Demnach gab es keine aktuelle terroristische Gefährdung.

Der Mann soll im November 2012 an der Eroberung der syrischen Stadt Dibsi Afnan und im Februar 2013 an der Eroberung von Tabka beteiligt gewesen sein. Nach Auseinandersetzungen zwischen der Al-Nusra-Front und dem IS soll er sich im Frühjahr 2013 dem Islamischen Staat angeschlossen haben. Der 29-Jährige wurde am Donnerstag in Wachau nahe Leipzig festgenommen. Seine Wohnung wurde durchsucht. An dem Anti-Terror-Einsatz waren laut Bundesanwaltschaft neben sächsischen Polizisten auch bayerische LKA-Beamte beteiligt, darunter auch SEK-Beamte. Der Tatvorwurf lautet Mitgliedschaft in ausländischen Terrorvereinigungen.