Amsterdam. Shabir liegt auf dem Schoß seiner Tante. Um den Kopf hat der Junge einen Verband. Er ist erst zwei Jahre alt, doch er hat schon viel Schlimmes erlebt. In seinem Heimatland Afghanistan herrscht Krieg. Shabir ist in diesem Krieg von einer Bombe verletzt worden. Er wird in einem Krankenhaus behandelt. Auf dem Schoß seiner Tante ruht er sich aus.

Eine Fotografin hat in diesem Moment ein Foto von den beiden gemacht. Das Foto hat am Montag einen berühmten Preis bekommen: Es wurde zu einem der Welt-Presse-Fotos gewählt. Mehrere Bilder wurden mit diesem Titel ausgezeichnet. Alle Gewinner-Bilder zeigen Momente, die wichtig sind. Die Aufnahme von Shabir zeigt zum Beispiel, wie die Menschen in Afghanistan unter dem Krieg leiden. Durch so ein Foto erfahren auch Menschen davon, die in ganz anderen Teilen der Welt wohnen, zum Beispiel in Deutschland.Das Siegerbild, Foto: Burhan Ozbilici