Die meisten Briten haben nie eine Zeit erlebt, in der Elizabeth II. nicht Königin war. Jetzt feiert sie ihr 65. Thronjubiläum. Kein derzeit lebender Monarch hat länger geherrscht.

Rückkehr als Königin

London. "Mein ganzes Leben, sollte es kurz oder lang werden", versprach die spätere Königin Elizabeth II. an ihrem 21. Geburtstag, wolle sie ihren Untertanen widmen. Jetzt ist die britische Königin bereits 65 Jahre auf dem Thron - und damit derzeit die am längsten amtierende Monarchin. Zum Feiern ist ihr aber wohl nicht zumute. Denn das Jubiläum an diesem Montag ist auch der Todestag ihres Vaters."Sie wird wahrscheinlich am Montag auf dem Landsitz Sandringham sein", sagte eine Sprecherin des Buckingham-Palastes der Deutschen Presse-Agentur. So hält die Queen es meistens an dem Jahrestag, gemeinsam mit ihrem Mann Philip (95). In London gibt es ihr zu Ehren Salutschüsse. Auch Münzen werden zum 65. Thronjubiläum aufgelegt. Das war es dann aber fast auch schon. Typisch für die Queen: kein großes Tamtam, Respekt anderen gegenüber, Beständigkeit.Die Nachricht vom Tod ihres Vaters, Königs George VI., erreichten Elisabeth II. und Philip 1952 auf einer Kenia-Reise. Elizabeth kehrte als Königin nach London zurück - damals war sie 25 Jahre jung. Die Krönungszeremonie fand ein Jahr später in Westminster Abbey statt.Die Briten lieben ihre Königin. Sie führt das Land seit Jahrzehnten wie ein Fels in der Brandung durch alle Höhen und Tiefen und bewahrt dabei stets die Haltung. Aus politischen Angelegenheiten hält sich Elizabeth II. stets heraus. Zum geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union äußerte sich die Queen bislang ebenfalls nicht öffentlich.In ihrem Leben ist alles der Pflicht untergeordnet, wobei ihr Philip Kraft gibt: "Ich bin ihm mehr schuldig, als er jemals zugeben würde." Auch Philip, bekannt für seinen teils derben Humor, schwärmt von seiner Ehe: "Die Queen verfügt über Toleranz im Überfluss." Angeblich nennt er sie zärtlich "cabbage" (Kohlkopf) und "sausage" (Würstchen). Vier Kinder hat das Paar: Charles, Anne, Andrew und Edward.Im Jahr 2016 feierte die rüstige Queen 90. Geburtstag mit einer opulenten Pferdeshow in Windsor. Pferde sind - neben Hunden - ihre große Leidenschaft. Seit ihrem vierten Lebensjahr reitet sie. Sie stieg noch in den Sattel, als sie schon fünffache Uroma war.