Nun ist der Duke von Edinburgh auch schon fast 96 Jahre alt. Seit fast 70 Jahren ist Philip an der Seite der Queen, oder besser gesagt, läuft meistens ein paar Schritte hinter ihr her. Ein origineller, schräger Typ, ein großes Stück britische Identität. Und mit ein Grund dafür, dass das Königshaus nach den Turbulenzen um Prinzessin Diana in den neunziger Jahren so stabil da steht wie selten zuvor.Keine Frage, die Uhr tickt längst auch für die Queen. Die 91-Jährige wird freiwillig allerdings kaum abtreten. Sie ist das Sinnbild der Kontinuität. Der Fels in der Brexit-Brandung. Ihr Mann kann in seiner Rente Royal noch eine ganze Weile auf sie warten.frank.werner@oberpfalzmedien.de