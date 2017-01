Es geht um Kondome, Intrigen und konservative "Hardliner". Ein beispielloser Machtkampf beim Malteserorden eskaliert. Nun will der Papst endlich einen Schlussstrich ziehen.

Rom. Im Streit zwischen der Spitze des Malteserordens und dem Vatikan hat der Papst ein Machtwort gesprochen und den Chef der traditionsreichen Organisation abgesägt. Der Großmeister des katholischen Ordens habe seinen Rückzug angekündigt, nachdem Franziskus ihn dazu aufgefordert hatte, erklärte eine Sprecherin am Mittwoch der dpa. Matthew Festing werde am Samstag dem Orden seinen Rücktritt erklären. Zwischen dem Vatikan und der Spitze der jahrhundertealten katholischen Organisation schwelt seit Wochen ein Streit - unter anderem geht es um die Verteilung von Kondomen.Auslöser war die Entlassung des deutschen Großkanzlers Albrecht von Boeselager. Dieser war im Dezember seines Amtes enthoben worden. Einer der Gründe soll auch die Verteilung von Kondomen in Myanmar vor Jahren gewesen sein - Boeselager soll davon gewusst haben. Die katholische Kirche ist gegen Verhütungsmittel. Boeselager wehrt sich gegen seine Entlassung und hat Einspruch beim Ordenstribunal eingelegt. Der Orden mit seinen weltweiten Hilfsorganisationen hat rund 13 500 Mitglieder.Der Vatikan setzte eine Untersuchungskommission in dem Fall ein. Das Fass zum Überlaufen brachte allerdings die Tatsache, dass Festing die Zusammenarbeit mit dem Gremium verweigerte und es als "irrelevant" bezeichnete. Darauf wies der Vatikan die Ordensführung scharf zurecht und forderte sie zur Kooperation auf.Der Streit wird auch als Symbol für den Machtkampf zwischen Franziskus und seinen konservativen Kritikern gesehen. Denn der Top-Diplomat für den Malteserorden im Vatikan ist der US-Kardinal Raymond Burke, einer der größten Gegner von Franziskus moderaterer Linie. Mitglieder des Malteserordens hatten kritisiert, dass der Streit ein negatives Licht auf die wohltätige Arbeit des Ordens werfe und es sich bei den Gegnern des Papstes um ultrakonservative "Hardliner" handle.Der Deutsche Boeselager wollte sich am Mittwoch zunächst nicht zu dem Vorgang äußern. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass das Amtsenthebungsverfahren gegen ihn nun aufgehoben wird.