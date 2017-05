Mathe zum Abitur-Auftakt

München/Neustadt/WN. Ruhe bitte! Für rund 40 000 Gymnasiasten in Bayern (im Bild: Gymnasium Neustadt/WN) beginnen am Mittwoch die Abiturprüfungen. Los geht es mit dem Test in Mathe, am 9. Mai folgt das Fach Deutsch, und am 12. Mai steht die dritte Prüfung an, etwa in einer Fremdsprache oder einem gesellschaftswissenschaftlichen Fach. Die mündlichen Prüfungen in zwei weiteren Fächern finden zwischen dem 22. Mai und dem 2. Juni statt. Die schriftlichen Abiturprüfungen enthalten in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch erstmals Aufgaben aus einem Pool, der mit allen anderen Bundesländern entwickelt worden ist. Bild: Schönberger