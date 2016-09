Die Chefin eines mexikanischen Drogenkartells soll für eine Welle der Gewalt im Badeort Acapulco verantwortlich sein. Mehrere Verbrechersyndikate ringen um die Herrschaft. Die Festnahme der "Señora" könnte die Lage verschärfen.

Tödliche Metropole

Noch mehr Gewalt?

Hermosillo. Sie nannten sie "La Señora", die Dame. Clara Elena Laborín war eine der ganz Großen in der mexikanischen Unterwelt - jetzt haben Beamte der Bundespolizei die Chefin des Drogenkartells Beltrán Leyva im Nordwesten des Landes gestellt. Sie soll den einst mondänen Badeort Acapulco mit einer Welle der Gewalt überzogen haben. Zuletzt war ihr Name immer wieder auf sogenannten Narcomantas aufgetaucht - Transparenten mit öffentlichen Bekanntmachungen der Drogenkartelle.Laborín ist die Ehefrau des früheren Kartellchefs Héctor Beltrán Leyva, der vor zwei Jahren verhaftet worden war. Sie stand auf der Liste der meistgesuchten Verbrecher Mexikos. Auch wenn die Unterwelt dort von Männern dominiert wird, steigen auch immer wieder Frauen in die Führungsebene der Kartelle auf. Jetzt ist den Ermittlern also die Chefin der Beltrán-Leyva-Organisation ins Netz gegangen. Beim Zugriff wurde auch ihr engster Vertrauter "El Cha" festgenommen. "Beide sind die Hauptverantwortlichen für die Gewalt in Acapulco", sagte der Chefermittler der Bundespolizei, Omar García Harfuch.In der Hafenstadt an der Pazifikküste kämpfen seit Monaten verfeindete Banden um die Vorherrschaft. Die Gangster stecken ihre Reviere mit Angriffen auf Restaurants und Bars ab, Menschen werden auf den Straßen erschossen, es herrscht Angst und Schrecken in der Hafenstadt am Pazifik. Mit 104,73 Morden je 100 000 Einwohner ist Acapulco die viertgefährlichste Stadt der Welt außerhalb von Kriegsgebieten. Mitten in der Touristenmeile am Strand liefern sich Verbrecher und Polizisten mitunter stundenlange Gefechte.Acapulco ist bekannt für seine Klippenspringer und Luxushotels. Einst stieg dort der internationale Jetset ab, zuletzt waren es vor allem die Bewohner von Mexiko-Stadt, die in dem Badeort ihre langen Wochenenden verbrachten. "Es ist nicht mehr wie früher", sagt die Unternehmerin Laura Caballero Rodríguez. "Es gibt fast kein Nachtleben mehr. Die Leute von hier und die Touristen haben Angst auszugehen."Das Verbrechersyndikat Beltrán Leyva kämpft anscheinend mit dem neuen Acapulco-Kartell um die Kontrolle der Perle am Pazifik. Die Kartelle schmieden Allianzen mit kleineren Gangs und kämpfen erbittert um jeden Straßenzug. "Insgesamt sind es rund 50 kriminelle Banden, die für die Gewalt in Acapulco verantwortlich sind", sagt der Generalstaatsanwalt des Bundesstaats Guerrero, Xavier Olea Peláez.Das Verbrechersyndikat Beltrán Leyva hatte sich einst von dem mächtigen Sinaloa-Kartell abgespalten, dessen Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán im Januar festgenommen worden war. Die Festnahme von "La Señora" dürfte die Gewalt in Acapulco zusätzlich befeuern. "Das könnte den Raum für neue Konfrontationen öffnen", sagte Guerreros Minister für öffentliche Sicherheit, Pedro Almazán, am Dienstag der Zeitung "Milenio". Der einst prachtvollen Touristenhochburg Acapulco stehen noch schwere Zeiten bevor.