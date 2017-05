Landshut. Eine 40 Jahre alte Frau wird in Erding niedergeschlagen, vergewaltigt, verprügelt, getreten und gewürgt. Erst als sie vorspielt, tot zu sein, lässt ihr Peiniger von ihr ab. Ein gutes halbes Jahr nach der Tat muss sich der Verdächtige vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Vergewaltigung und versuchten Totschlag vor. Zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Landshut schweigt der 24-Jährige.

Was der Staatsanwalt in seiner Anklage schildert, ist das brutale Ende eines gemeinsam verbrachten Abends. Demnach fällt der Mann im vergangenen September auf einer Parkbank über die 40-Jährige her. Zuvor hatten die beiden in einer Kneipe Dart gespielt und Bier getrunken. Mit dem Taxi fahren sie in die Nähe der Wohnung der Frau, wo deren Lebensgefährte bereits schläft. Dort setzen sie sich auf die Bank - die Frau will ihren Hund noch Gassi gehen lassen. Da überfällt der kräftig gebaute Mann die Frau, wie die Anklage schildert.Nach dem Martyrium flüchtet die 40-Jährige schwer verletzt und verstört durch einen Bach. Nur mit einer Socke bekleidet klingelt sie bei Anwohnern, die Polizei und Notarzt alarmieren. Sie sei bis heute schwer traumatisiert, sagt ihr Lebensgefährte, und traue sich nicht mehr alleine zum Einkaufen, gehe nicht mehr mit dem Hund raus, sei panisch und in psychologischer Behandlung.Der 24-jährige Tatverdächtige, der bereits knapp drei Jahre im Gefängnis saß, wirkt im Gerichtssaal stark angespannt. Während der Staatsanwalt die Anklage verliest, schüttelt er immer wieder den Kopf und bittet anschließend um eine Zigarettenpause - die ihm der Richter zunächst nicht gewährt. Für den Prozess sind zunächst zwei weitere Verhandlungstage angesetzt.