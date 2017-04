Ein psychisch kranker Copilot sperrt den Kapitän aus und lässt das Flugzeug abstürzen. Seit der Germanwings-Katastrophe müssen deshalb immer zwei Personen im Cockpit sein. Doch das soll sich ändern.

Berlin/Frankfurt. Zwei Jahre nach der Germanwings-Katastrophe mit 150 Toten nehmen die großen deutschen Fluggesellschaften eine nach dem Absturz eingeführte Sicherheitsvorschrift zurück. Demnach darf sich ab spätestens Juni ein Pilot wieder allein im Cockpit aufhalten. "Die Evaluierung hat gezeigt, dass die Zwei-Personen-Regelung keinen Sicherheitsgewinn bringt", begründete der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) die Entscheidung am Freitag in Berlin. Durch das häufigere Öffnen der Pilotenkanzel entstünden vielmehr zusätzliche Risiken, dass Unbefugte hineinkommen.Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) begrüßte die Rücknahme der verschärften Vorgaben. "Wir finden es gut und konsequent, dass die Zwei-Personen-Regelung wieder abgeschafft wird", sagte VC-Sprecher Markus Wahl. "Wir haben von Anfang an gesagt, dass der Sicherheitsgewinn fraglich ist." Die Regelung habe im Gegenteil neue Risiken geschaffen - und die wögen schwerer als der "unwahrscheinliche Fall eines Piloten-Suizids".Die Fluggesellschaften sichern aber zu, dass Ärzte bei Untersuchungen von Piloten stärker auf psychologische und psychiatrische Aspekte achten. Zugesagt werden auch stabile Beschäftigungsverhältnisse, Zugang zu Berufsunfähigkeitsversicherungen, psychologischen Beratungsprogrammen und eine intensivere Mitarbeiterbetreuung.Der psychisch kranke Copilot Andreas Lubitz hatte den Ermittlungen zufolge im März 2015 die German-wings-Maschine in den französischen Alpen bewusst abstürzen lassen. 150 Menschen starben. Die Behörden gehen davon aus, dass der Copilot den Flugkapitän aus dem Cockpit gesperrt hatte. Die Airlines führten als Sofortmaßnahme die Zwei-Personen-Regel ein. Auswertungen des BDL haben jedoch ergeben, "dass die Gefahr eines Angriffs von außen durch terroristische beziehungsweise kriminelle Handlungen nach wie vor höher eingeschätzt werden muss", hieß es.Der BDL teilte mit, die neue Sicherheitsregelung werde dem Luftfahrt-Bundesamt angezeigt und spätestens zum 1. Juni umgesetzt. Für amerikanische Fluggesellschaften gilt dagegen nach wie vor, dass sich zu jeder Zeit zwei Personen im Cockpit aufhalten müssen. Das schreibt die US-Luftfahrtbehörde FAA so vor.

Dortmund. Der mutmaßliche BVB-Attentäter bestreitet nach Angaben seines Anwalts, für den Sprengstoff-Anschlag auf den Bus der Fußballmannschaft verantwortlich zu sein. Der Tübinger Anwalt Reinhard Treimer sagte am Freitag, sein Mandant habe gegenüber dem Ermittlungsrichter nach der Festnahme gesagt: "Ich habe die Tat nicht begangen." Derzeit versuche die Polizei zwischen der Tat und seinem Mandanten Zusammenhänge herzustellen. Die Bundesanwaltschaft ist weiter überzeugt, den richtigen Täter zu haben. "Der dringende Tatverdacht besteht nach wie vor", sagte ein Sprecher der Behörde am Freitag. Der 28-jährige Deutsch-Russe Sergej W. habe vor dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes "kein Geständnis" abgelegt. Aber, so betonte ein Sprecher der Anklagebehörde: "Der Tatvorwurf ist schon gewichtig."

Die Ermittlungen dauern an. Offen sei unter anderem die Frage, woher der Sprengstoff kam: "Dazu gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse." Der Anschlag geschah am 11. April, kurz vor dem Champions-League-Viertelfinalspiel gegen AS Monaco bei der Abfahrt des Busses vom Dortmunder Mannschaftshotel. Der BVB-Spieler Marc Bartra und ein Polizist wurden verletzt. Das Spiel wurde um einen Tag verschoben."Spiegel" sowie "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR berichteten, bei der Untersuchung des Sprengstoffs seien Kriminaltechniker zum vorläufigen Ergebnis gekommen, dass es sich nicht um militärische Zünder und auch nicht um gewerblichen Sprengstoff gehandelt habe. Der Täter soll eine Art Selbstlaborat gebastelt haben. Nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft handelte Sergej W. aus Habgier. Er soll an der Börse auf Kursverluste der BVB-Aktie spekuliert haben. Ihm wird versuchter Mord, Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion sowie gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Damit droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Laut "Welt" gehen die Ermittler auf der Suche nach möglichen Komplizen der Spur einer Auto-Anmietung nach. Die Zeitung berichtet, dass der Tatverdächtige auffällig weite Strecken mit einem Mietwagen zurückgelegt haben soll, obwohl er ein eigenes Auto besaß.

Peking. Mit dem erfolgreichen Flug des ersten chinesischen Raumfrachters gibt China grünes Licht für die geplante Konstruktion einer eigenen ständigen Raumstation. "Wir treten jetzt in die Bauphase ein", sagte der Direktor des bemannten Raumfahrtprogramms, Wang Zhaoyu, am Freitag in Peking. China wolle auch seine Kooperation mit Europäern und anderen ausweiten. Den USA und Russland wurde Unterstützung bei Nachschubflügen zur internationalen Raumstation (ISS) angeboten.