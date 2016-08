Prag. Mehrere Millionen Euro Schaden hat ein Brand in den Prager Filmstudios Barrandov angerichtet. Kriminalisten suchten am Sonntag weiter nach der Ursache des Feuers. Es hatte am Freitagabend unter anderem eine nachgebaute mittelalterliche Burg in der legendären tschechischen Kulissenstadt zerstört.

Drei Feuerwehrleute brachen wegen Erschöpfung in der Hitze zusammen. Die Brandbekämpfung dauerte bis Samstagmorgen. Die Filmstadt gehört zu den größten und ältesten Studios der Welt.Barrandov-Generaldirektor Petr Tichy gab sich in einem Interview des TV-Senders CT24 optimistisch: Falls die Polizei den Brandort bis Montag freigibt, könne man mit den geplanten Dreharbeiten für die amerikanische Historienserie "Knightfall" zunächst wenigstens im verbliebenen Rest der Kulissen beginnen.