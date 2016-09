Frankfurt. Der Frankfurter Zoo freut sich über Nachwuchs bei den Gorillas. "Das Jungtier wirkt gesund und kräftig, es ist ungewöhnlich groß für sein Alter", sagte Direktor Manfred Niekisch am Mittwoch. Das Geschlecht sei noch unbekannt. Es könne auch noch einige Zeit dauern, bis es die Pfleger erkennen könnten, da das zwölf Jahre alte Weibchen Shira ihr Baby stets fest am Körper halte. Die Geburt am Donnerstagnachmittag vergangener Woche sei problemlos verlaufen. Shira hatte bereits zwei Babys zur Welt gebracht, die jedoch 2013 und 2015 nach kurzer Zeit gestorben waren. "Wir hoffen jetzt sehr, dass diesmal alles gut geht", sagte Niekisch. In freier Wildbahn gibt es wegen des Ebola-Virus und der Jagd immer weniger Westliche Flachlandgorillas. Sie gelten als vom Aussterben bedroht.