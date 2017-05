München/Sohren. Das Münchener Unternehmen Feinkost Käfer und das fast 100 Jahre alte Porzellanhaus Kaefer in Sohren im Hunsrück haben sich in einem Namensstreit geeinigt. "Gott sei gedankt", sagte die Inhaberin des Porzellanhauses, Hildegard Kaefer am Freitag. Feinkost Käfer habe zuvor in einer einstweiligen Verfügung eine Strafe von bis zu 250 000 Euro oder bis zu sechs Monate Gefängnis angedroht, wenn das Sohrener Haushaltswarengeschäft nicht den Namen seines Onlineshops (kaefer-shop.de) ändere. In einer Erklärung beider Unternehmen heißt es, sie hätten "ihre markenrechtliche Auseinandersetzung einvernehmlich beigelegt". Künftig bestehe mit den Internetseiten kaefer-sohren.com und feinkost-kaefer.de keine Verwechslungsgefahr. Hildegard Kaefer sagte, nicht die Anwälte, sondern ihre Telefonate mit Clarissa Käfer hätten "von Frau zu Frau" zur Einigung geführt.