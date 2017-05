Krefeld. Vier Männern und einer Frau droht in Krefeld eine Verurteilung wegen Mordes an einem 81-Jährigen. Am Landgericht begann die Neuauflage des Prozesses um den Tod des alten Mannes aus Tönisvorst im Jahr 2014. Die Verurteilung der 19 bis 24 Jahre alten Beschuldigten wegen Raubes mit Todesfolge hatte der Bundesgerichtshof aufgehoben. Zwar sollen die Angeklagten nicht geplant haben, den alten Mann umzubringen. Indem sie den gefesselten Schwerverletzten hilflos seinem Schicksal überließen, hätten sie aber möglicherweise doch einen Mord begangen, damit ihr Raubüberfall nicht ans Licht kommt. Die Staatsanwältin hatte im ersten Prozess eine Verurteilung wegen Raubmordes beantragt. Die Tat sei "skrupellos und brutal" gewesen. Der 81-Jährige sei mit Fausthieben, Tritten und einem Elektroschocker gefoltert worden, um Zugang zu seinem Tresor zu bekommen - laut Anklage starb der Rentner für eine Armbanduhr und Zigaretten.