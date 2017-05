Fátima. Am 100. Jahrestag der Marienerscheinung von Fátima hat Papst Franziskus vor Hunderttausenden Pilgern zwei Hirtenkinder heiliggesprochen. "Danke, Brüder und Schwestern, dass ihr mich begleitet habt", sagte das katholische Kirchenoberhaupt am Samstag an die Menge gerichtet, die sich auf dem Platz vor dem Heiligtum im portugiesischen Wallfahrtsort versammelt hatte.

Die 19. Auslandsreise des Argentiniers war eine Pilgerfahrt und stand ganz im Zeichen der Visionen der Hirtenkinder, denen nach katholischem Glauben die Jungfrau Maria vom 13. Mai 1917 an - mitten im Ersten Weltkrieg - insgesamt sechsmal erschien. Franziskus berichtete den Gläubigen, wie die Geschwister vor hundert Jahren die Erscheinung erlebt hatten. Die kleine Jacinta Marto habe nicht an sich halten können und ihrer Mutter erzählt, die Gottesmutter gesehen zu haben. In den Folgemonaten erschien Maria ihr, ihrem Bruder Francisco und ihrer Cousine Lúcia dos Santos weitere fünf Mal. Jacinta wurde nun wie ihr Bruder in den Kreis der Heiligen erhoben.Die beiden waren wenige Jahre, nachdem ihnen die in weiß gekleidete Muttergottes drei Prophezeiungen gemacht haben soll, gestorben. Jacinta wurde 9, ihr Bruder 10 Jahre alt. Lúcia wurde später Nonne und starb 2005 im Alter von 97 Jahren. Ihre Seligsprechung wird noch geprüft. Francisco und Jacinta sind die ersten Kinder, die heiliggesprochen wurden, ohne Märtyrer zu sein.Die nächste größere "Aufgabe" des katholischen Kirchenoberhaupts ist derweil nicht minder speziell. Am 24. Mai empfängt der 80-Jährige im Vatikan US-Präsident Donald Trump. Ohne Vorurteile, wie er betonte. "Ich fälle nie ein Urteil über eine Person, ohne sie anzuhören", sagte Jorge Mario Bergoglio am Samstagabend auf dem Rückflug nach Rom zu Journalisten, die ihn begleiteten.