Beverly Hills. Das US-Männermagazin "Playboy" druckt nach einem Jahr der Enthaltsamkeit wieder Bilder nackter Frauen ab. Cooper Hefner (25), Chef-Kreativer und Sohn des Magazin-Gründers Hugh Hefner (90), bezeichnete die zwischenzeitliche Abkehr vom Kerngeschäft am Montag auf Twitter als einen Fehler.

Fans des bekanntesten Herrenmagazins der Welt hatten die Ankündigung verhüllter Models, die ab März 2016 umgesetzt wurde, ungläubig und erstaunt aufgenommen. In der deutschen Ausgabe blieb alles beim Alten. Über seinen Twitter-Account verbreitete das Magazin am Montag das Titelbild der Ausgabe März/April mit der Überschrift "Naked Is Normal": Nacktsein ist normal.