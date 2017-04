Berlin. Das Abenteuerspiel "Portal Knights" ist das beste deutsche Computerspiel des Jahres.

Die Frankfurter Macher des Spiels, in dem man als Zauberer durch ein magisches Tor in abenteuerliche Welten gelangt und gegen das Böse kämpft, bekommen ein Preisgeld von 110.000 Euro. Bundesminister Alexander Dobrindt übergab den Preis. "Wir wollen den Computerspielpreis in die Liga der großen Medienpreise bringen", sagte er.