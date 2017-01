Die Gäste sitzen auf gepackten Koffern, dann kommt die Lawine. Die Schneemassen verschütten ein Hotel in Italiens Erdbebenregion. Augenzeugen werfen Fragen auf.

Hotel um Meter verschoben

Hilferuf per SMS

Hintergrund Lawinen können einen gewaltigen Druck entwickeln. "Sie sind durchaus in der Lage, Betonwände einzureißen", sagte ein Experte des Münchener Lawinenwarndienstes am Donnerstag. "Es muss sich außergewöhnlich viel Schnee abgelagert haben, dass es zu so einer Lawine kam." Voraussetzung für eine Lawine sei ein störanfälliger Schneedeckenaufbau. Wenn es zwischen Schneefallperioden starken Wind oder Graupelschauer gibt, entstünden schwache Schichten. Durch einen Impuls - ein Skifahrer oder ein Erdbeben - können Schneeschichten als Lawinen abgehen. Für Meteorologen ist der heftige Schneefall in den Abruzzen nicht ungewöhnlich. "Einen Kälteeinbruch im Winter bis in die Mittelmeerregion gibt es immer mal wieder", sagte eine Expertin vom Deutschen Wetterdienst. Auch dorthin sei kalte Luft aus den Polargebieten geströmt. (dpa)

Hilfe, Hilfe, wir sterben vor Kälte. Notruf per SMS eines Paares aus dem verschütteten Hotel

Rom/Farindola. Eine enorme Lawine hat ein Hotel in Italiens Erdbebenregion bis zum Dach verschüttet und wohl bis zu 30 Menschen getötet. Die Aussicht, Überlebende in dem Abruzzen-Ort Farindola zu finden, galt am Donnerstag als gering. "Es sind viele Tote", erklärten die Rettungskräfte. Erste Leichen wurden am Donnerstag geborgen. Im Inneren des Gebäudes vermuteten die Einsatzkräfte etwa 30 Menschen, darunter mehrere Kinder.Zeugen zufolge hatten die Gäste nach der Erdbebenserie vom Mittwoch auf ihre Abfahrt gewartet, die sich aber im Schneechaos verzögert haben soll. Mindestens zwei Menschen überlebten das Unglück. Bilder einer Videokamera zeigten, wie die Lawine in das Vier-Sterne-Hotel Rigopiano mit 45 Zimmern eindrang. Die Schneemassen erschwerten die Rettung. Die ersten Helfer kamen nur auf Skiern zu dem Hotel.Das Hotel soll Medienberichten zufolge von der Wucht der Lawine um zehn Meter verschoben worden sein. Ein Bekannter eines Überlebenden erzählte italienischen Medien, er habe Alarm ausgelöst, aber niemand habe ihm geglaubt. "Sie hatten schon die Koffer gepackt, alle Gäste wollten abreisen", sagte der Mann. Wie viele Menschen genau im Hotel waren, war bis zum Donnerstagabend unklar. Es war von mindestens 22 Gästen und 7 Angestellten die Rede. Hinweise auf Deutsche gab es keine.Vier Beben mit einer Stärke über 5 hatten am Mittwoch das Gebiet erschüttert, das bereits im August und Oktober von Erdstößen heimgesucht worden war. Erdbeben und seit Jahrzehnten nicht da gewesene Schneefälle hätten eine beispiellose "Kneifzange" gebildet, sagte Ministerpräsident Paolo Gentiloni. In den nächsten Tagen soll es in der Region weiter schneien oder regnen. Die Polizei warnte vor weiteren Lawinen. Die Einsatzkräfte suchen mit Spezialhunden, Geophonen - mit denen Bodenschwingungen erfasst werden können - und Kameras nach den Vermissten.Aus dem Gebäude soll es dann am Abend einen Hilferuf per SMS gegeben haben, wie Medien berichteten. "Hilfe, Hilfe, wir sterben vor Kälte", zitierten Ansa und die Zeitung "La Repubblica" die Textnachricht. "Wir rufen, aber niemand antwortet", berichteten Helfer. Die dramatische Szenerie, die sich den Helfern zeige, sei ein "tragisches Gemisch aus Erdbeben und Lawine". Die Lawine sei "immens". Einige Rettungskräfte und Krankenwagen steckten im Schnee fest. Auch kamen zeitweise Kilometer von dem Hotel entfernt nicht weiter.Weil sie sich im Freien aufhielten, überlebten mindestens zwei Menschen aus dem Hotel überlebt. Ein 38-Jähriger sei unversehrt, weil er zum Auto gegangen sei, um etwas zu holen, berichtete Ansa. Der Mann habe die Einsatzkräfte alarmiert. Er sei auch verschüttet worden, habe sich aber befreien können. Er bange um Frau und zwei Kinder. Die Staatsanwaltschaft in Pescara leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung ein. Gegen wen, war unbekannt.