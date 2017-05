Sandkerwa abgesagt

Bamberg. Die traditionsreiche Sandkerwa in Bamberg ist für dieses Jahr abgesagt worden. Wegen der aktuellen Sicherheitslage und finanzieller Risiken müsse das für Ende August geplante Fest ausfallen, teilten die Veranstalter mit. "Es ist uns nicht leicht gefallen, nach 66 Jahren diesen Schritt zu gehen", hieß es in der kurzen Erklärung weiter. Die Sandkerwa, zu der Jahr für Jahr Hunderttausende Besucher kommen, sollte heuer vom 24. bis 28. August über die Bühne gehen. Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke zeigte sich völlig überrascht von der Absage des Festes. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte am Donnerstag, es seien von der Polizei keine zusätzlichen Anforderungen gestellt worden. Auch gäbe es hinsichtlich der Sicherheitslage in Bamberg keine besonderen Probleme aus Sicht der Polizei.