Los Angeles. Popstar Elton John (70) ist an einer "gefährlichen und ungewöhnlichen" bakteriellen Infektion erkrankt. Geplante Konzerte in Kalifornien und Las Vegas sagte der britische Sänger ab. Nach einer Tour durch Südamerika war John nach Angaben seiner Sprecherin auf dem Rückflug von Chile nach England schwer erkrankt. Nach zwei Nächten auf der Intensivstation und einem "längeren" Krankenhausaufenthalt sei er am Samstag aus dem Krankenhaus entlassen worden. Auf Anweisung seiner Ärzte müsse er sich nun zu Hause ausruhen.

"Als ich aufwachte, war schon eine ganze Flut von Genesungswünschen eingetroffen", bedankte sich der Sänger über Twitter für die Anteilnahme vieler Fans und Freunde. "Danke an alle für die Unterstützung. Ich erhole mich gerade und freue mich schon darauf, wieder auf Tour zu gehen."Schon zuvor hatte der Musiker ausrichten lassen: "Ich bin extrem dankbar für die großartige Betreuung durch mein medizinisches Team." In der Mitteilung hieß es: "Infektionen dieser Art sind selten und potenziell tödlich. Zum Glück hat Eltons Ärzteteam das schnell erkannt und erfolgreich behandelt." Seine Ärzte erwarteten eine vollständige Genesung.