Sport mit Schwert und Schild

Barcelona. Die Weltmeisterschaft der Mittelalterlichen Ritterkämpfe startete mit ihrem ersten Turnier 2010 und erlebte seither regen Zuwachs. Beim diesjährigen Turnier in Barcelona treten seit dem Wochenende insgesamt 25 Nationalteams in historischer Ausrüstung gegeneinander an. Und mit viel Herzblut: Hier singen die Ritter aus der Ukraine ihre Nationalhymne, nachdem das Team am Tag drei der Titelkämpfe ein Prestigeduell gegen Russland gewonnen hat. Bild: dpa