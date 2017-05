"Stiftung Lesen" spendiert Zeitschriften

Mainz. Die "Stiftung Lesen" mit Sitz in Mainz spendiert deutschlandweit zum 14. Mal Schülern einen Monat lang kostenlose Zeitschriftenpakete. Ziel des Projekts "Zeitschriften in die Schulen" ist es, Kinder und Jugendliche der Klassenstufen fünf bis zwölf zum Lesen zu motivieren. Außerdem sei die Lektüre geeignet, Schülern die Bedeutung der Pressefreiheit nahezubringen. Die kostenlosen Tageszeitungen oder auch Wissensmagazine werden in 12 000 Klassen verteilt. Bundesweit erhalten etwa 300 000 Schüler Zugang zu Zeitschriften. Rund 63 000 Schüler beteiligen sich in Bayern. Der Freistaat ist mit über 2500 teilnehmenden Klassen Spitzenreiter in Deutschland.