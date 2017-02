Paris. Neuer Terroralarm in Frankreich: Eine Militärpatrouille hat am Pariser Louvre einen mit einer Machete bewaffneten Angreifer niedergeschossen.

Es gebe "kaum Zweifel" am "terroristischen Charakter" der Attacke, sagte Staatspräsident François Hollande am Rande des EU-Gipfels auf Malta. Der Mann hatte sich nach Polizeiangaben am Freitagvormittag auf die Soldaten gestürzt und dabei "Allahu akbar" gerufen ("Gott ist groß" auf Arabisch). Ein Soldat eröffnete das Feuer und verletzte den Angreifer schwer.Die Attacke ereignete sich auf einer Treppe, die von einem Platz neben dem Louvre zu einer unterirdischen Einkaufspassage führt, über die man auch zum Eingang des weltberühmten Kunstmuseums gelangt. Sprengstoff hatte der Angreifer nicht bei sich. Das Museum wurde vorübergehend geschlossen.